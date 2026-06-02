Tras la denuncia de falta de recursos para investigar la ruta del dinero del caso $LIBRA, la oposición alerta: “Si se frena, es impunidad”

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) , el área de la justicia que se encarga de asistir en el área de la investigación vinculadas a entornos digitales , presentó un alerta en el expediente de la causa del criptoescándalo de $LIBRA , al argumentar que no cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante el trazado de la ruta del dinero.

Así figura en un documento presentado a mediados de abril, como respuesta a un pedido efectuado por el fiscal Eduardo Taiano, a cargo del caso, en el que pedía que se auditen una serie de transferencias en criptoactivos realizadas entre el 3 y el 13 de febrero de 2025 por un total de 4,7 millones de dólares.

Según denuncian desde UFECI, no tienen los recursos para pagar las licencias de los softwares que se necesitan para rastrear las transacciones.

El reclamo de la UFECI fue revelado por La Nación y disparó la bronca por la sensibilidad de la causa, donde uno de los investigados es el propio presidente de la Nación, Javier Milei .

Por ese motivo, un grupo de diputados que participaron de la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso hicieron una presentación al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que habilite de manera urgente "los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas" que necesita.

"La creciente complejidad de los delitos vinculados a criptoactivos exige que el Ministerio Público Fiscal cuente con los recursos técnicos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, entendemos que ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados", dice el documento, que lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino.

"El argumento expresado por la UFECI respecto de la insuficiencia de recursos disponibles no puede, bajo ninguna circunstancia, derivar en la paralización de medidas de prueba relevantes, pues ello implicaría un grave obstáculo para el esclarecimiento de los hechos investigados y podría traducirse en una efectiva denegación de justicia", sostiene el pedido elevado a Casal.

Un rato más tarde, el propio Ferraro se volcó a sus redes sociales para exigir que la UFECI cuente con el software que precisa, argumentando que "la falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa" .

$LIBRA : SI SE FRENA LA INVESTIGACIÓN POR FALTA DE RECURSOS, ESO ES IMPUNIDAD. Es inadmisible que la investigación judicial de $LIBRA pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del… pic.twitter.com/lytNPftCzQ

"Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad . Es inadmisible que la investigación judicial de $LIBRA pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del dinero y analizar las billeteras virtuales involucradas. Sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país", denunció.

Según el documento de la UFECI, que lleva la firma de su titular, Horacio Azzolin, en la unidad no cuentan con "herramientas específicas bajo licencia para desarrollar la tarea" de rastrear los movimientos.

Taiano había solicitado estudiar la trazabilidad de las llamadas "Team Libra Wallets", un grupo de billeteras cripto que estuvieron en la creación del token de $LIBRA y que se adjudican al equipo de Hayden Davis.

Ante la negativa por parte de la UFECI, Taiano decidió redirigir el pedido al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA)

A diferencia de las transacciones bancarias tradicionales, las transferencias en criptomonedas aparecen públicas en la llamada blockchain, o cadena de bloques. Esto permite hacer un seguimiento puntilloso de fechas, horas y montos de cada transacción.

Hayden Davis en más de una oportunidad confirmó que el hacia snipping y compraba el propio lanzamientos de sus tokens con información privilegiada. Podemos afirmar ahora con este descubrimiento que hizo lo mismo con $LIBRA con datos concretos: Hubo 87 transacciones de compra… pic.twitter.com/LKPnVjXFeO

Si bien esta transparencia facilita la tarea, presenta otras complejidades en su investigación. La primera es el volumen enorme de operaciones que se dan cada segundo. Esto puede facilitar la opacidad de los flujos, que se fragmentan en otros más pequeños para disimular.

El otro es el anonimato. Y es que las billeteras que realizan esos movimientos son apenas un código hasta que se le pueda adherir un nombre. Para ello, es necesario presentar escritos judiciales a los exchanges (el equivalente a los bancos) para que indiquen con qué documento de identidad se abrieron.

No todos los exchanges tienen habilitada esta posibilidad, por eso es fundamental para los investigadores poder rastrear cada movimiento hasta encontrar un nodo en el que haya pasado por un exchange que habilite el pedido de información judicial.

Sin embargo, mucho de ese trabajo de análisis de movimientos de billeteras se puede hacer con herramientas que no son de pago, o con las versiones gratis de las más importantes. Algunas de ellas son Chainalysis o Arkham.

Fernando Molina, el analista de datos que primero identificó las transacciones y billeteras que participaron del lanzamiento de $LIBRA, señaló en sus redes sociales que ese trabajo lo hizo con herramientas gratis. "Mi dashboard sigue siendo gratuito, abierto y verificable" , planteó en X.

"Hay formas gratuitas de acceder a la data. Hay apps más copadas que hacen todo por vos y esas salen plata. Pero la información es accesible. No es que están peritando un teléfono que necesitan un software para entrar sí o sí. La blockchain es publica", sostuvo un perito ante la consulta de Clarín .

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín