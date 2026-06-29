Tragedia en un torneo de fútbol en Santa Fe: un policía tiene muerte cerebral tras una brutal agresión

Un policía de Santa Fe permanece internado este lunes con muerte cerebral tras resultar gravemente herido durante los incidentes registrados después de la final de la Liga Cañadense de Fútbol , disputada este domingo entre Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería, y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae , la víctima fue identificada como Eduardo Damián López, de 35 años, oriundo de Rosario y efectivo que cumple funciones en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

De acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, López permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de su ciudad. El efectivo presenta muerte cerebral debido a las severas lesiones sufridas en la cabeza , durante los incidentes ocurridos al término del encuentro deportivo, en el estadio de Cremería, donde Sportivo Las Parejas logró quedarse con el título.

Los disturbios comenzaron durante el operativo de desconcentración de ambas parcialidades . En ese contexto, un grupo de inadaptados mantuvo un violento enfrentamiento con los efectivos policiales presentes en el lugar, y López se llevó la peor parte.

Las primeras versiones indicaban que había sufrido una lesión compatible con el impacto de un elemento metálico. Sin embargo, con el avance de la investigación surgió una hipótesis más precisa sobre la mecánica del ataque.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el efectivo habría recibido el impacto de una piedra en medio de los disturbios. El golpe le provocó la pérdida del equilibrio y una posterior caída contra una estructura metálica ubicada en el lugar . Como consecuencia de ese doble impacto, sufrió una gravísima lesión en la región occipital del cráneo.

El video que encabeza esta nota muestra los momentos posteriores al brutal ataque, con una decena de personas que rodeaban a López mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

El intendente de Carcarañá, Miguel Vázquez , aseguró que los incidentes comenzaron cuando “un grupo de inadaptados” intentó ir a buscar a los jugadores de Sportivo Las Parejas tras la derrota de Cremería. “Ahí se desató una batalla campal” , dijo a medios locales.

Luego del ataque, López recibió asistencia médica inicial en Carcarañá, pero debido a la gravedad del cuadro, luego fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) hacia Rosario.

El ingreso al HECA se realizó bajo custodia policial para agilizar la atención médica. Allí fue intubado y quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Desde el primer momento, los médicos advirtieron que las lesiones son extremadamente graves. Durante las horas siguientes, el cuadro clínico continuó deteriorándose hasta que este lunes se confirmó que presenta muerte cerebral.

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal Juan Pablo Baños , de la Unidad Fiscal del Distrito Cañada de Gómez, dependiente de la Fiscalía Regional Rosario, que dispuso una serie de medidas -las cuales al momento no trascendieron- para determinar las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.

Tras las tareas investigativas libradas por el fiscal Baños y llevadas adelante por personal policial de PDI departamento Iriondo, este mediodía se detuvo a dos hombres . Uno fue identificado como A.A., de 35 años; y otro como J.C.Z., de 35 años.

La aprehensión de A.A. se realizó en zona de calle Brasil al 2400 de la localidad de Carcarañá. Por su parte, la aprehensión de J.C.Z. se dio en área rural de la localidad de Correa.

En paralelo, se continúa con las medidas investigativas en reserva, y no se descarta la participación de otras personas en el hecho.

Fuente: Infobae