Murió el policía que fue brutalmente agredido durante un torneo de fútbol en Santa Fe: hay dos detenidos

El oficial Eduardo Damián López, de 33 años, murió este lunes a las 13 , según confirmó el parte médico emitido por el Destacamento Policial del Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” de la Unidad Regional II de Santa Fe .

El efectivo, oriundo de Rosario y que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán, permanecía internado desde el domingo tras haber sido brutalmente agredido mientras cumplía funciones en el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense disputada entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá.

La noticia del deceso llegó junto con otra novedad: la Policía de Investigaciones (PDI), de la mano de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, realizó allanamientos en las localidades de Carcarañá y Correa que culminaron con la detención de dos hombres identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z. , ambos de 35 años, señalados como los presuntos autores del ataque.

Según pudo saber Infobae , los sospechosos quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños , quien encabeza la investigación y los llevará a una audiencia imputativa en día y horario a confirmar en los Tribunales de Cañada de Gómez.

El ataque ocurrió este domingo en el club Cremería, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense de Fútbol. López participaba del operativo de seguridad cuando fue atacado por un grupo de personas en medio de incidentes registrados dentro de las instalaciones del predio.

Las primeras versiones indicaban que había sufrido una lesión compatible con el impacto de un elemento metálico. Sin embargo, con el avance de la investigación se constató que el efectivo recibió el impacto de una piedra . El golpe le provocó la pérdida del equilibrio y una posterior caída contra una estructura metálica ubicada en el lugar .

En el video que encabeza esta nota se ven los momentos posteriores al brutal ataque, con una decena de personas rodeando a López mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

Como consecuencia de ese doble impacto, el policía sufrió una gravísima lesión en la región occipital del cráneo y fue trasladado en código rojo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permaneció internado en terapia intensiva. Horas antes de su fallecimiento, los médicos habían informado que presentaba muerte cerebral .

Tras el hecho, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe coordinó una serie de allanamientos con personal de la PDI del departamento Iriondo y grupos de irrupción de la Unidad Regional XVII. Los procedimientos permitieron localizar y detener a los dos sospechosos, quienes ahora enfrentarán la imputación por el ataque que terminó con la muerte del efectivo.

Las autoridades provinciales brindarán este lunes una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en Rosario, para informar los detalles de la investigación y de los procedimientos realizados.

Tras confirmarse la muerte del oficial, su hermana Belén lo despidió con una serie de mensajes publicados en sus redes sociales. “Lamento decir esto, mi hermano falleció a las 13 horas”, escribió en una historia de Facebook , pocos minutos después de que el HECA confirmara el deceso.

En otras publicaciones, expresó el profundo dolor de la familia y recordó el vínculo que el policía mantenía con sus sobrinas, de quienes era padrino. “Sos tío y padrino de mis dos hermosas hijas, no puedo creer lo que estamos viviendo. Decime cómo haremos sin ti ”, escribió.

También compartió una fotografía en la que se ve al efectivo sosteniendo en brazos a una de sus ahijadas cuando era bebé. Junto a la imagen recordó el afecto que las unía: “Ella era tu sobrina ahijada preferida. Te la llevaste a dormir con vos a la semana de nacida. ¿Cómo haré sin vos?” , expresó.

En otro de los mensajes, la mujer lamentó que el policía no hubiera estado ese domingo al cuidado de sus ahijadas, como solía hacerlo. “Si ayer hubieras estado cuidando de tus ahijadas, como te dije, esto no te hubiera pasado. Te amo y dame fuerzas para continuar” , escribió.

Fuente: Infobae