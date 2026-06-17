Tragedia en Santiago del Estero: murió un adolescente tras recibir un pelotazo en el pecho durante un partido de fútbol con amigos

Un adolescente de 14 años murió este martes por la tarde luego de descompensarse tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba un partido de fútbol en un potrero de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Aunque formaba parte de las divisiones formativas del Club Atlético Sarmiento, estaba jugando un partido con amigos.

La víctima fue identificada como Benjamín Valentín Donofrio, y vivía en el barrio El Polear. El hecho ocurrió cerca de las 18 , en una cancha ubicada sobre la calle 1 del barrio Ampliación 1° de Mayo.

Según trascendió, Benjamín recibió un fuerte pelotazo en el abdomen, lo que le provocó un intenso dolor que provocó su caída al suelo. Aunque logró reincorporarse unos segundos después, apenas dio unos pocos pasos y volvió a desplomarse frente a la desesperación de quienes compartían el encuentro.

Según la información difundida por medios locales, comenzó a sufrir convulsiones y ante la desesperación de chicos y grandes que estaban con él, solicitaron asistencia médica de urgencia. El adolescente fue rápidamente trasladado a un centro de salud, pero durante el recorrido sufrió un paro cardiorrespiratorio .

Al llegar al hospital, el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no logró revertir su situación.

Tras el fallecimiento del menor intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 12 y tomó participación la fiscal de la Unidad Fiscal de Banda y Robles, Ximena Jerez, quien dispuso que se examinara el cuerpo para establecer con precisión las causas de la muerte, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. Además, la fiscal ordenó que se tomaran declaraciones testimoniales en el lugar donde ocurrió todo.

La noticia generó un profundo pesar en el Club Atlético Sarmiento de La Banda, institución en la que Benjamín integraba las divisiones formativas: “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria. QEPD Valentín ”.

Fuente: Clarín