Top 14 de URBA: SIC le ganó el clásico a CASI en la Catedral

El rugby de Buenos Aires vivió este sábado su máximo cruce, y en su máximo escenario, la Catedral. La 11ª fecha del Top 14 ofreció el inigualable CASI vs. SIC, que esta vez terminó en festejo de San Isidro Club. El conjunto zanjero venció por 26 a 23 con una conquista en la última acción del juego, un try de Tomás Meyrelles, convertido por Agustín Sascaro.

La acción premió una búsqueda paciente y muy bien ejecutada por SIC, que se hizo de la pelota a los 39 minutos y 19 segundos, al lanzarla en un scrum por balón torcido en un line-out favorable a Atlético, y concluyó con Meyrelles apoyándola cerca de la punta izquierda del ataque, para coronar una sucesión de incontables rucks interrumpida solamente por un pase con el pie al in-goal, fallido pero realizado en ventaja de penal.

Con esa conquista, el visitante ya se ponía al frente, por un punto (24-23), y no muchos de los jugadores tricolores le prestaron atención a la patada larga de Sascaro: salvo el back, todos estaban celebrando uno de esos éxitos que pasan a la historia y cuyos festejos duran largas horas.

Claro que hubo seis partidos más en el día. Los dos de arriba en la tabla del torneo de Buenos Aires ganaron con bonus. Hindú lo hizo, sin embargo, en un compromiso en el que no le sobró tanto: el puntero se impuso por 38-29 en la cancha de La Plata. Cerca jugó el escolta, Newman, que triunfó mucho más holgado: le asestó un 41-11 a Los Tilos.

También en campo ajeno, Alumni confirmó su recuperación en el certamen, con un 38-23 en Rosario, donde dos fechas atrás había caído SIC, y se consolida como el principal perseguidor de los cuatro más encumbrados, que hace pocas semanas estaban escapados prácticamente juntos en las posiciones. También viene repuntando Belgrano, que nuevamente tuvo una ofensiva generosa: anotó 41 tantos en la cancha de CUBA, que marcó 36, y entre ambos armaron el encuentro más prolífico de la fecha, de 77 puntos.

En los otros enfrentamientos de la jornada, Regatas Bella Vista superó como local, por 23-13, a Champagnat, que no sale del fondo, y Buenos Aires Cricket & Rugby doblegó en condición de visitante a Los Matreros por 36 a 26.

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Fuente: La Nación