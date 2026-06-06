La pelea por los nuevos pliegos: desde candidatos K a nombres propuestos por Macri y críticos de Milei

Tras el escándalo generado por el caso de María Verónica Michelli , los senadores de la oposición pasaron a revisar uno por uno los nuevos pliegos judiciales que comenzarán a ser tratados en audiencia pública desde la próxima semana y que aún no hay proyección de cuándo podrían llegar a ser debatidos en el recinto.

Pero esta nueva tanda, 61 pliegos que ingresaron en la sesión del pasado 14 de mayo, incluye nombres vinculados al kirchnerismo, otros a Mauricio Macri e incluso funcionarios judiciales que llegaron a criticar algunas decisiones políticas del gobierno de Javier Milei .

Por ejemplo, la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos junto a Hernán Enrique Figueroa , candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico, firmaron un documento de rechazo al intento del Presidente de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

En la iniciativa también participó Ana Clarisa Galán Muñoz , quien busca ser promovida a defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Galán Muñoz también trascendió porque en 2022 denunció al fiscal federal de Salta Francisco Snopek, a quien acusó de violencia de género, hostigamiento y acoso laboral. Los tres candidatos fueron vinculados con el kirchnerismo y a la agrupación Justicia Legítima.

Otro de los casos vinculados a los K es el de María Ángeles Ramos , la fiscal nacida en Tandil, cercana a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y quien está a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde marzo de 2017, cuando se jubiló Jorge Auat.

Tras ser promovida a fiscal general, Ramos busca ser designada como representante del Ministerio Público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE).

En esta segunda ronda de debate de pliegos judiciales vuelve a colarse la polémica por presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , porque entre los candidatos figura un miembro del Tribunal de Apelaciones de la asociación.

Se trata de Raúl Agustín Rubiero , quien busca ser promovido como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal sala D. Su caso, al menos, genera cierta suspicacia en el Congreso porque se impulsa en momentos que la justicia investiga a Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.

En la primera etapa de los pliegos judiciales quedaron sin definir los casos de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway , quienes fueron bajados por sus presuntos vínculos con la AFA.

La lista también incluye candidatos asociados al macrismo como Vanesa Alfaro, quien fue nominada a integrar la cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal. La aspirante, especialista en casos en los que se investigan hechos de lavado de dinero, estuvo entre las seleccionadas por Mauricio Macri , pero durante el Gobierno de Alberto Fernández su pliego fue retirado del Senado.

Otro de los postulantes vinculado al ex presidente es Claudio Loguarro , quien busca acceder como vocal a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala III.

La lista tiene otros nombres que rozan al macrismo como el caso de Matilde Ballerini , vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala B, quien busca el acuerdo del Senado para extender su mandato por 5 años ya que en septiembre cumplirá 75, la edad límite para ejercer la magistratura.

El tema es que Ballerini integra el juzgado que tramita la causa de la quiebra del Correo, un proceso que aún sigue abierto pese a que la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la firma administrada por el grupo Macri.

A la lista de candidatos se agrega Juan Tomás Rodríguez Ponte , quien está a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas judiciales.

Además, Rodríguez Ponte, quien busca quedarse con el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, está vinculado al juez Ariel Lijo y es esposo de la fiscal María Alejandra Mángano que pidió el cierre de la causa iniciada contra la esposa del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , por su viaje a Nueva York dentro de la comitiva oficial.

Y si bien en los pasillos del Senado deseaban, luego del caso Michelli, que entre los nuevos pliegos no haya nuevos candidatos que tengan algún vínculo familiar con periodistas, eso no será posible. Es que entre los nominados está la jueza laboral Marina Edith Pisacco, esposa del

La magistrada, que busca ser promovida a la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, seguramente tendrá un duro debate en la audiencia pública porque fue quien dispuso que la causa para evitar el traspaso de la justicia a la Ciudad -promovida por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato- pase del fuero del trabajo pase al fuero Contencioso Administrativo, un terreno más favorable para el Gobierno.

Dentro de los casos promovidos en esta etapa también figura Bernardo Rodríguez Palma, quien fue postulado para la cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín. El candidato es hijo de quien fuera el abogado defensor del brigadier general Orlando Ramón Agosti en el juicio a las Juntas Militares en 1985.

Además está Pedro Rebollo, quien busca convertirse en el fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos. El funcionario investigó las causas de abusos en el Ejército de Gualeguaychú y el manejo irregular de los Potenciar Trabajo.

Las audiencias comenzarán el martes con 7 pliegos entre los que figura Víctor Arturo Pesino , quien busca extender su mandato al llegar al límite de edad para ejercer el cargo. Esta caso va a generar tensión porque su nominación fue impulsada a pocas horas de haber firmado el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley de Reforma Laboral.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín