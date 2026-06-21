“Tomaba agua del río y comía pasto”: revelan cómo sobrevivió el joven que estuvo desaparecido 19 días en un monte de Chaco

Jonathan Blanco, el joven de 23 años que permaneció perdido durante 19 días en el monte chaqueño , logró mantenerse con vida alimentándose de la vegetación y bebiendo agua de un brazo del río , según reveló la fiscal de la causa, Ingrid Wenner, luego de su hallazgo.

El joven había desaparecido el sábado 30 de mayo y fue encontrado este jueves durante un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y el trabajo de un drone equipado con un sensor térmico . Estaba solo, deshidratado y desorientado, en un sector de difícil acceso debido a la densa vegetación.

Durante una conferencia de prensa, Wenner reconstruyó cómo fueron los días de supervivencia de Blanco en el monte. “Aparentemente, tomaba agua del brazo del río. Tenía como pasto, hojitas en la boca. Comía de la vegetación”, explicó la funcionaria judicial, al describir las condiciones en las que fue encontrado.

Tras ser rescatado, Jonathan fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde quedó internado bajo observación médica y recibió asistencia en salud mental.

La fiscal indicó que, al momento del rescate, el joven estaba en estado de shock. “En este momento, él estaba en shock. Además, lo estabilizaron en la sala del Hospital Perrando”, señaló, y agregó que presentaba “un problema” de salud mental. “Hay que respetar este tiempo de las víctimas”, sostuvo.

Respecto de la investigación, Wenner explicó que la principal hipótesis sobre la desaparición apunta a un accidente . Según indicó, Blanco habría perdido su teléfono celular y salió a buscarlo, pero luego ya no consiguió regresar por sus propios medios. En ese sentido, aclaró que “no hay indicios de participación de terceras personas”.

Después del reencuentro, Mariel, hermana del joven, contó cómo fue volver a verlo tras casi tres semanas de incertidumbre y reconoció que, en un primer momento, le costó identificarlo por el estado en el que se encontraba.

“ Me costó reconocerlo. Está un poquito quemado, con picaduras, y tiene un poquito de chivita . Tiene el pelo más largo, sucio. Pero sí, es Jonathan”, expresó al agradecer el trabajo realizado por quienes participaron de la búsqueda.

El joven fue encontrado en medio del monte, con la misma ropa que llevaba cuando desapareció: un buzo negro y bordó y un pantalón negro , según informó Diario Chaco .

Un detalle importante es que llevaba puestos sus anteojos . Este aspecto preocupaba a su familia, ya que el joven tiene una visión muy reducida , y necesita usarlos para poder manejarse.

En las imágenes difundidas por las autoridades y recuperadas por el citado medio se lo observa del otro lado de un curso de agua, sonriendo, junto a los agentes que participaron del operativo de rescate.

Las primeras informaciones indicaron que se encontraba en buen estado general , sin embargo, tras ser rescatado fue trasladado en una camilla al Hospital de Fontana, donde le realizarían estudios médicos para verificar su bienestar.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero , reveló que el joven presenta algunos rasguños y heridas superficiales , lesiones que son compatibles con haber permanecido varios días en una zona de monte.

A su vez, Romero remarcó que en términos generales lo encontraron bien. “Estaba lúcido, consciente y circulando de forma errática” , reveló sobre su comportamiento al momento del hallazgo.

Fuente: TN