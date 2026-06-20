“Tomaba agua del río y comía pasto”, reveló la fiscal sobre el joven hallado tras 19 días en el monte del Chaco

Jonathan Blanco sobrevivió 19 días aislado en el monte chaqueño tras su desaparición el sábado 30 de mayo. Fue hallado este jueves durante un operativo con rastrillajes, y la tarea específica de un dron con un sensor térmico.

En una historia a pequeña escala que recuerda a la de Robinson Crusoe , la fiscal del caso, Ingrid Wenner reveló que lo encontraron solo, deshidratado y desorientado , en una zona de difícil acceso por la flora.

“ Aparentemente, tomaba agua ahí del brazo del río. Tenía como pasto, hojitas en la boca. Comía de la vegetación ”, contó Wenner, en una rueda de prensa al brindar detalles y reconstruir los días de supervivencia del joven de 23 años.

Tras el hallazgo, el equipo de rescate lo trasladó de inmediato a un centro de salud, donde siguió bajo supervisión médica y recibió asistencia en salud mental .

“ En este momento, él estaba en shock . Además, lo estabilizaron en la sala del Hospital Perrando”, ya que presentaba “un problemita” de salud mental, dijo la fiscal. “Hay que respetar este tiempo de las víctimas”, agregó.

Wenner contó que la principal hipótesis de la desaparición de Blanco fue que “ perdió el celular ”, y a partir de esa causa, el joven salió a buscar el dispositivo y ya no logró volver por sus propios medios. “No hay indicios de participación de terceras personas”, corroboró.

Mariel , hermana de Jonathan, expresó el sentimiento de agradecimiento de su familia tras el reencuentro, y admitió que costó reconocerlo. “Me costó reconocerlo. Está un poquito quemado, con picaduras, y tiene un poquito de chivita. Tiene el pelo más largo, sucio. Pero sí, es Jonathan”, sostuvo.

Durante el operativo, una imagen térmica captada por un dron permitió ubicar a Blanco cerca de las 5.56 de la madrugada . El jefe policial Fernando Romero precisó que el joven estaba “lúcido, consciente y circulando de forma errática” cuando fue asistido.

El operativo de localización se aceleró tras encontrar el teléfono celular de Blanco cerca de la estación Cacuí, en la Chaco, lo que concentró los esfuerzos en la zona de Puerto Tirol y localidades cercanas.

Tras ser detectado por la señal térmica, en un sector boscoso a orillas de un brazo del Río Negro, agentes de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas cruzaron el curso de agua guiados por los operadores del dron.

A Blanco se lo veía del otro lado del río, en medio del monte, con la misma ropa con la que desapareció . Era un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También conservaba sus anteojos , un punto sensible para su familia porque tenía una visión muy reducida.

“Los grupos de policía que llegaron tardaron una hora y media en llegar al lugar. Gracias al dron es que se pudo encontrarlo porque estaba lejos. Tuvieron que entrar uno de los grupos con machetes para hacerse espacio en el monte”, explicó la fiscal. Al encontrarlo, los efectivos le brindaron hidratación de forma inmediata y lo trasladaron a una ambulancia para su atención.

Blanco presentaba lesiones superficiales y rasguños , compatibles con la exposición prolongada a la intemperie. Los profesionales consideraron que, en términos generales, su estado era aceptable, aunque requería estudios médicos y asistencia psicológica .

La fiscal Wenner aclaró que cualquier declaración formal del joven se postergará hasta que logre una recuperación plena. “Cuando los médicos digan que está en condiciones, se le podrá tomar, si es posible, una testimonial. Hay que respetar el tiempo de las víctimas ”, insistió.

Al momento del primer contacto, Mariel, su hermana, constató que a Jonathan “ le costaba reaccionar ”. “Yo le dije: ‘La verdad, Jonathan, yo te quiero mucho, te queremos mucho, acá estamos. Vos sabés que te estuvimos buscando ’. Quedaba así, se reía... Pero yo pienso por toda esta desorientación que él estuvo, que estuvo los días sin medicamento ”, contó al medio NG Federal , sobre el tratamiento que regularmente recibe el joven.

Fuente: Infobae