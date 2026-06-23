Todos los santos para rezar en julio en la Argentina, día por día

Es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en julio . Esto se debe a que la Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe . Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día . Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

Este es el santoral del séptimo mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa . Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de julio por la Iglesia católica:

Fuente: La Nación