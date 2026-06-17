Sigue el frío en el AMBA y vuelven las lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo para Buenos Aires

El invierno ya comienza a hacer sentir su inminente llegada a medida que las bajas temperaturas se vuelven una constante durante todo el día. A ese clima fresco que obliga a sacar las camperas y las bufandas, se le suma esta semana una pequeña alerta por lluvias, que harán un pequeño paso por la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Este miércoles se presenta con buenas condiciones meteorológicas, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura irá entre los 7 y los 14 grados, mientras que los vientos del sector este se mantendrán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

El panorama comenzará a modificarse durante el jueves. De acuerdo con el SMN, la jornada arrancará con abundante nubosidad y hacia la tarde aumentará significativamente la chance de lluvias. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche, en lo que será el único día en el que será necesario tener el paraguas a mano.

Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 10 grados y una máxima de apenas 13. El ambiente continuará húmedo y frío, con escasa amplitud térmica y predominio de cielo cubierto durante gran parte del día.

La inestabilidad no sólo afectará al AMBA. En distintos sectores de la provincia de Buenos Aires también se esperan lluvias durante el jueves, especialmente sobre la Costa Atlántica y el norte bonaerense. En algunas zonas del sur provincial, además, podrían registrarse vientos intensos durante las primeras horas de la jornada.

Para el viernes se prevé una mejora de las condiciones meteorológicas. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado y desaparecerán las chances de lluvia. Sin embargo, el frío seguirá siendo protagonista, con temperaturas de entre 9 y 15 grados.

El pronóstico extendido indica que durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana persistirán las condiciones típicamente invernales. Las máximas se mantendrán cerca de los 15 grados y las mínimas continuarán por debajo de los 10, aunque ya sin lluvias en el horizonte.

Fuente: Clarín