Senado: postergan el proyecto de propiedad privada por dudas de los bloques aliados sobre compras de tierras por extranjeros

En medio de la crisis por los pliegos judiciales y para evitar más complicaciones en el recinto del Senado, el oficialismo decidió postergar hoy el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada , iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

En realidad, la causa principal de la demora fue la lluvia de reclamos para introducirle cambios a un texto que no terminaba de conformar a la oposición dialoguista , cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda imponer sus iniciativas.

Uno de los puntos en cuestión son los límites a la tenencia y adquisición de tierras por parte de ciudadanos y capitales extranjeros . Para muchos senadores, el texto del dictamen que iba a discutirse en el recinto es muy permisivo y deja vacíos que podrían permitir el acceso de foráneos a zonas estratégicas .

Otro de los temas que sigue erizando la piel de varios legisladores de la oposición dialoguista es el de la aplicación del juicio sumarísimo en los desalojos . En comisión ya se había hecho una diferenciación entre inquilinos morosos y usurpadores. Pero siguen persistiendo dudas sobre situaciones que podrían desencadenarse y que no quedaría protegidas por la legislación .

Tantas dudas y cuestionamientos terminaron siendo determinantes para que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), decidiera postergar su tratamiento para la semana próxima.

Fuente: La Nación