El pliego del hijo de Rosatti, la piedra del escándalo que complicó al oficialismo en el Senado

El Senado le dio acuerdo hoy a una extensa lista de candidatos a ocupar cargos en la Justicia en la que sobresalen muchos nombres con vínculos familiares con actuales funcionaros judiciales . Al tope de esa nómina se ubica Emilio Rosatti , hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti , quien consiguió el apoyo para convertirse en juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe.

Según fuentes parlamentarias, la decisión de postergar el tratamiento del pliego de Rosatti para una próxima sesión fue la principal razón de la crisis que vivió el bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich (Capital).

“Todo este escándalo es porque el hijo de Rosatti se quedaba afuera y desde Casa Rosada y otros lados empezaron a apretar para que lo trataran hoy ; por eso Bullrich tuvo que pedir que se traten los 73 pliegos rompiendo el acuerdo que se había alcanzado con los otros jefes de bloque”, deslizó una alta fuente legislativa que conoce los movimientos más íntimos del oficialismo en el Senado.

En cercanías de la conducción de la bancada libertaria negaron que el pliego de Rosatti haya sido la piedra del escándalo, pero reconocieron que hubo llamados pidiendo que se lo incluyera en esta sesión , pero que no fue el único. “Estuvimos hasta las dos de la mañana escuchando pedidos y tratando de conformar a todos”, explicaron.

El caso de Rosatti fue de los pocos pliegos que despertaron controversias entre las bancadas y no fue la excepción en cuanto a los vínculos directos con miembros de la llamada “familia judicial” .

Así, este jueves también obtuvieron su acuerdo Ana María Juan , esposa del juez federal Marcelo Martínez de Georgi, que tiene a su cargo la causa $LIBRA . Se trata del mismo caso que investigó para LA NACION Hugo Alconada Mon y por el que el presidente Javier Milei vetó la postulación de María Verónica Michelli , cuñada del periodista.

Otro postulante con relaciones familiares en la Justicia es Juan Andrés Moldes, hijo del fallecido fiscal Germán Moldes que obtuvo su acuerdo para ser fiscal del fuero penal económico.

Cuestionada como Rosatti también consiguió superar el filtro de la Cámara alta María Julia Sosa , secretaria del juzgado de Julián Ercolini y propuesta para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata.

Sosa fue rechazada por el kirchnerismo. El desplante se entiende en que fue Ercolini, de quien Sosa es su secretaria letrada, quien instruyó la causa Vialidad por la que fue condenada Cristin Kirchner.

En el paquete de acuerdos por unanimidad se ubicó la nominación para la Cámara Federal de La Plata de Laureano Durán , hijo del fallecido camarista federal de La Plata Alberto Ramón Durán .

Otro hijo de un excamarista es Nicolás Pacilio , quien dejará la secretaria de la Sala II de la Cámara Federal porteña y ahora busca acuerdo para ser juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin objeciones obtuvo su acuerdo Pablo Wilk para un tribunal federal de La Plata. En la actualidad es secretario del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella , quien lleva como juez subrogante, una de las causas que involucran a Claudio Tapia y Pablo Toviggino , dos de los principales dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Fuente: La Nación