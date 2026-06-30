Senado: el exsecretario del juez Lijo quedó un pasó más cerca de ser el juez que investigue a Insaurralde

El titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, Tomás Rodríguez Ponte, superó sin mayores inconvenientes su audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado y quedó, así, un paso más cerca de convertirse en juez federal.

Rodríguez Ponte está nominado para ocupar el estratégico Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora , tribunal en el que lo espera , en caso de obtener el acuerdo del Senado, el expediente en el que se investiga a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

El juzgado es clave, además, porque en. su jurisdicción se encuentran los delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional y en el Complejo Penitenciario Federal, ambos ubicados en el distrito de Ezeiza.

La nominación de Rodríguez Ponte marchará sin contratiempo al recinto del Senado , ya que se da por descontado que su pliego tendrá dictamen favorable , lo que lo dejará habilitado para su tratamiento en la próxima sesión de la Cámara alta, todavía sin fecha.

En la misma condición estarían los otros 15 postulantes a jueces, conjueces y fiscales que desfilaron por la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos celebrada este martes. Mañana será el turno de otros 16 nominados por el Poder Ejecutivo.

Una primer señal de que Rodríguez Ponte obtendría un amplio apoyo se pudo ver minutos antes de la audiencia pública, cuando el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), recibió al candidato en su despacho minutos antes.

Ya en en el Salón Azul, el titular de la Dajudeco habló durante sólo dos minutos en los que hizo un breve relato de su carrera en el Poder Judicial y la experiencia que adquirió en la investigación de delitos complejos durante su paso como secretario letrado del juez federal Arie Lijo y en el organismo cuya conducción. ocupa en la actualidad.

La Dajudeco es un área especial que depende de la Corte Suprema de Justicia y tiene a su cargo los peritajes de las causas y de las escuchas telefónicas.

“Pretendo aportar toda mi experiencia y mi formación a este. uvo desafío”, prometió Rodríguez POnte en el cierre de su breve alocución. Después, sólo recibió dos preguntas formales, sobre la jurisdicción que le tocará cubrir y cómo piensa mejorar el funcionamiento del tribunal, de parte de los peronistas críticos Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca).

El oficialismo se mantuvo en silencio, como lo hizo a lo largo de casi toda la audiencia pública en la que también se presetaron a defender sus nominaciones otros 15 candidatos.

Uno sólo de los candidatos llegó con impugnaciones, aunque ningún senador habló sobre el tema durate la reunión. Fue el caso de Ángel Roger Luna Roldán , propuesto para juez de cámara del Tribunal Oral Criminal de Tucumán.

Si bien no hizo mención a las impugnaciones, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), le preguntó a Luna Roldán si consideraba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era una cuarta instancia judicial. El postulante contestó que no

Los postulantes fueron pasando a exponer ante ks senadores por tanda. En la primera lo hicieron Bernardo Rodríguez Palma , quien postula para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín, quien tiene más de 30 años en el Poder Judicial y es actual secretario del juzgado federal de Tres de Febrero.

También lo hicieron Pablo Roberto Toledo , nominado como juez en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Miguel de Tucumán , quien en la actualidad se desempeña como relator de la Corte provincial y Ruth María Ponce de León , también postulada para un Tribunal Oral Criminal Federal, pero en su caso en Posadas , Misiones.

También para la región norte, aunque en este caso como postulante a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, concurrirá al Senado a defender su pliego María Virginia Ise , quien ya fue defensora oficia y jueza correccional.

Por su parte, Juan Marcelo Burella Acevedo está postulado como fiscal de la Unidad Fiscal de Corrientes. En la misma provincia, pero en para ocupar una fiscalía descentralizada en la ciudad de Paso de los Libres, se presentará a defender su pliego Hugo Daniel Froy.

La lista se completa con las postulaciones para desempeñarse como conjueces de la justicia federal del distrito judicial de Córdoba de Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina Di Gregori, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, Fernando Gabriel Zarabozo y José Eduardo Villena . Este último, participó este año en una de las jornadas para impulsar el proyecto que araba las penas para falsas denuncias que organizó el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Fuente: La Nación