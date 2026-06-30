El nuevo vocero dijo que Adorni renunció por “motivos personales” y que Pro es “un aliado clave”

Este martes Adrián Ravier encabezó su primera conferencia de prensa como nuevo vocero del gobierno de Javier Milei . El funcionario fue designado el viernes 19 de junio; la noticia de su llegada a la administración libertaria la dio el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien una semana y un día después renunció a todas sus funciones en medio de las denuncias por el incremento de su patrimonio .

Minutos después de las 11, el portavoz inició su conferencia con elogios a la gestión mileísta y una mención a la polémica por la salida de Adorni . “Él tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable [sus cargos] como ciudadano privado , por lo que ya no hace a la marcha del Gobierno. Adorni renunció por motivos personales ; la vía judicial avanzará en ese plano", resaltó.

Tras ello destacó el rol de los funcionarios de Pro en el Gobierno, y habló sobre la relación entre Milei y el expresidente Mauricio Macri .

“Pro es un aliado clave porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios . El diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas . Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan más reformas estructurales", adelantó.

Al ser consultado por las restricciones que aún rigen para los trabajadores de prensa en Casa Rosada, explicó que recibieron una carta con puntos a considerar y que “a la brevedad” emitirán una decisión al respecto. “Las principales democracias del mundo tienen condiciones similares a las que se propusieron”, reflexionó.

Sin embargo, cuestionó las acusaciones sobre el rol del periodismo en Balcarce 50. “Se contestaron más de 2000 preguntas de periodistas; no es verdad que el periodismo nunca en la historia se vio tan restringido “, retrucó.

“Creemos que no es lo más normal ver al periodismo circular por la Casa de Gobierno de un país. Por ejemplo en Washington tienen un edificio aparte. Circular por la casa de Gobierno no es lo más habitual en el mundo ”, adelantó, sin dar más detalles sobre las prácticas que el Gobierno va a “reconsiderar”.

Ravier también hizo alusión a la situación de Venezuela tras los terremotos que azotaron al país caribeño la semana pasada y confirmó el hallazgo de los cuerpos de seis argentinos entre los escombros .

“La Argentina envía ayuda humanitaria desde el viernes; es uno de los países que más prestó recursos de América Latina", afirmó. Entre la asistencia enviada se encuentran tres aeronaves, equipamiento, medicamentos, plantas potabilizadoras de agua, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

A su vez, adelantó que este martes partirá un nuevo envío de ayuda: “Se reforzará la asistencia argentina en el territorio con un avión Hércules de la Fuerza Aérea, cinco piletones de agua, un generador, carpas y material de comunicaciones. Además, viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades en el terreno”.

“La misión especial humanitaria desplegada en Venezuela desarrolla tareas de asistencia a argentinos y familiares. Lamentamos informar que fallecieron seis argentinos, hay ocho solicitudes de rescate para encontrar a ciudadanos y una persona fue hospitalizada . Cancillería recibió 265 solicitudes para resolver situaciones en el país", detalló.

Por otra parte, Ravier hizo un análisis de la situación económica del país a lo largo de las últimas décadas y destacó la actualidad de la gestión mileísta. “Estamos en un doble punto de inflexión en el programa económico, al respecto de la historia argentina y del programa de estabilización. La Argentina lleva medio siglo de economía estancada y la idea de Milei es recuperar protagonismo, volver al mundo y ordenar la macro", resaltó.

“Esta expansión del Gobierno tiene la fortaleza de algo que va a continuar: por primera vez vamos a mostrar tres años de expansión en la economía de manera continua. Es un punto de inflexión de la historia, porque medio siglo de estancamiento nos debería dar vergüenza”, consideró.

Diputado y economista, escribió junto al presidente Javier Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. El nuevo vocero había sido elegido diputado por La Pampa con mandato hasta 2029. Ahora, le correspondería ocupar el lugar que él dejó a Martín Matzkin, también de La Pampa.

El nuevo vocero es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales, y una de las autoridades de la Fundación Faro , el think tank libertario que preside Agustín Laje. Previo a su elección como diputado, ejerció como director académico de la institución, cargo que hoy ocupa Martín Krause.

Fuente: La Nación