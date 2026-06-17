“Se la clavó sola”: la justificación de una mujer que fue condenada por asesinar a su marido de una puñalada

La sentencia ya está dictada, pero Cecilia Morales insiste en que la historia que la llevó a prisión nunca fue escuchada por completo. Desde la cárcel de mujeres de San Martín, donde cumple una condena de 15 años por matar a su marido, Jorge Alcides Junco , rompió el silencio y sostuvo que actuó para salvar su propia vida.

“Lo mío fue legítima defensa ”, dijo al portal Primer Plano , en una entrevista en la que reconstruyó el episodio ocurrido el 23 de marzo de 2025 en la casa que compartían en Mariano Acosta, partido de Merlo.

Y agregó: “Es más: fue un accidente, porque él me estaba golpeando, yo logré sacarle la cuchilla y prácticamente se la clavó sola ”.

Según relató, el control de Junco sobre ella excedía las agresiones físicas . Aseguró que también la obligaba a mantener relaciones sexuales con otros hombres bajo amenazas constantes.

“Si no lo hacía, me mataba a golpes ”, sostuvo Morales, que había estado dos años de novia con la víctima y llevaban apenas uno de casados cuando ocurrió la tragedia. La violencia, remarcó, se intensificó después del casamiento.

“Él estaba presente (en los encuentros sexuales) y participaba. No era algo consensuado. No podía denunciarlo porque estaba amenazada . Él tenía mucho miedo de volver a estar preso, porque ya había estado”, explicó.

El día anterior al crimen , Morales contó que Junco se enfureció porque un encuentro sexual con terceros no se concretó.

Aquella tarde de domingo, cuando ocurrió el hecho, Morales estaba preparando comida para sus perros mientras Junco dormía. Al despertar, de acuerdo su relato, se desató entre ellos una discusión que rápidamente escaló.

“Me sacó el teléfono, me insultó y salí corriendo porque sabía lo que se venía. Me alcanzó, me tiró al piso y me empezó a pegar ”, relató.

Después describió una secuencia de extrema violencia dentro de su propia casa: “Me zafo, me encierro en el baño, entra y me estrangula dos veces. Cuando logro salir me voy para la cocina y él agarra la cuchilla y me empieza a picotear en las piernas. Logro sacarle la cuchilla , no recuerdo bien qué le dije, y le apunto con la cuchilla. Se me vino encima y se la clavó ”.

Morales afirmó que, tras herir a su esposo, le puso un almohadón y buscó toallas para intentar ayudarlo. “En ese momento no me di cuenta lo que pasó”, confesó.

Luego, salió al patio y le pidió a su hijo que llamara al 911 porque “creía que lo había matado”.

El Tribunal Oral Criminal N° 4 de Morón , integrado por los jueces Rodolfo Castañares, Carlos Roberto Torti y Verónica Vanesa Gerez, consideró probado que Morales apuñaló en el pecho a su marido durante una pelea.

Morales fue condenada a 15 años de prisión , una pena menor a la perpetua prevista para homicidio agravado por el vínculo, porque los jueces entendieron que hubo “circunstancias extraordinarias de atenuación” en el marco de una “relación tóxica”.

Sin embargo, ella sostiene que fue mal defendida y apeló la sentencia ante Casación . “Tenía fechas para test psicológicos y pericias y nunca me hicieron nada. Tenía testigos y el abogado no los convocó. Incluso una vecina que escuchó todo no se presentó por miedo: no estuve bien defendida ”, reclamó.

“Hay gente que sabía lo que pasaba. ¿ Y si hubiese sido yo la muerta ?”, cuestionó Morales, que espera que la Justicia revise su caso.

Fuente: TN