Se entregó y quedó detenido el hombre condenado por chocar una lancha en la que murieron el hijo de Federico Storani y su madre

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena en su contra, Pablo Torres Lacal se entregó en una comisaría de San Isidro para cumplir la sentencia a nueve años de prisión por la muerte del hijo de Federico Storani, la madre del adolescente a bordo de una lancha en el Tigre que fue chocada por otra que manejaba el acusado, en la que también murió otro hombre.

La detención de Torres Lacal se concretó en la mañana del viernes , luego de que según fuentes judiciales se presentara acompañado por un abogado en la seccional de la Policía Bonaerense en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires para ponerse a disposición de la Justicia.

Torres Lacal, de 55 años, fue sentenciado a 9 años de prisión por el triple homicidio con dolo eventual de Manuel Storani, su madre Ángeles Bruzzone y por la de Francisco Javier Gotti, quien viajaba en la lancha del acusado.

Tres presentarse en la comisaría, el hombre quedó alojado en una dependencia a la espera de que el Servicio Penitenciario bonaerense defina en cuál de las cárceles del distrito tendrá espacio para cumplir la sentencia.

Precisamente, la condena fue ratificada el jueves último por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una resolución en la que había rechazado por inadmisibles los últimos recursos de queja que había presentado la defensa de Torres Lacal en pos de lograr una revisión de la sentencia.

El choque de lanchas se produjo en la madrugada del jueves 31 de marzo de 2016, cuando Manuel Storani regresaba con su madre, su amigo y otras personas en la lancha del novio de su madre, Lucas Sorrentini, por el río Lujan tras haber compartido una cena en uno de los restaurantes del arroyo Pajarillo.

El cuerpo de Manuel Storani fue buscado durante durante tres días hasta ser hallazo en el río , mientras su madre, según la autopsia, murió como consecuencia del impacto del golpe dado que tuvo un derrame interno a causa de la explosión del baso, de acuerdo a lo informado en su momento por fuentes de la investigación. El adolescente estaba sentado al lado de su madre.

Según las pericias, la lancha de Torres Lacal circulaba en el río haciendo zig zig cuando el hombre junto a un grupo de amigos se dirigían a un bar naútico de la zona. Los testigos admitieron durante el juicio que habían estado bebiendo bebidas alcohólicas, aunque eso no se pudo comprobar en los tests realizados horas después.

Durante varios años, Storani y la familia de Brozzone llevaron adelante distintas estrategias judiciales para lograr que el caso llegara a juicio .

Hace 5 años que pedimos #JUSTICIA por mi hijo Manuel y su mamá Ángeles. El asesino Pablo Torre Lacal sigue gozando de su libertad. pic.twitter.com/x187bIqUQj

Siete años después del choque, comenzó el juicio que derivó en la condena del Tribunal Oral 1 de San Isidro por "triple homicidio con dolo eventual". Luego siguieron varias apelaciones, presentaciones y recursos ante distintos estrados bonaerenses hasta que este jueves, finalmente, la Corte Suprema confirmó la sentencia.

Ante ello, Federico Storani señaló que " fue un larguísimo proceso con mucho dolor" . Y, en diálogo con Crónica sostuvo que "la angustia no se va a ir, pero trae algo de alivio que finalmente se hizo Justicia y que evita que otras personas sufran las consecuencias de un irresponsable".

Fuente: Clarín