Se entregó el conductor de la lancha condenado por matar al hijo de Federico Storani: deberá cumplir nueve años de prisión

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme esta semana su condena a nueve años de prisión , Pablo Torres Lacal se entregó a la Justicia en las últimas horas. Se trata del conductor de la lancha que en marzo de 2016 chocó a otra embarcación en el Delta de Tigre y provocó la muerte de Manuel Storani , hijo del dirigente radical Federico Storani. En ese episodio, también falleció la madre del menor, Ángeles Bruzzone , y de Francisco Gotti , amigo del condenado.

Según confirmaron a Infobae, Lacal se presentó voluntariamente en una comisaría de San Isidro este viernes para ponerse a derecho y cumplir la sentencia dictada. Fue acompañado por su abogado.

Su condena quedó firme luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaran por inadmisible los recursos de la defensa para buscar la revisión de la sentencia y la pena dictada en los tribunales de San Isidro en 2023.

En el marco del juicio oral, quedó reconstruido lo que pasó ese 31 de marzo de 2016 a la medianoche: Manuel Storani (14 años) viajaba junto a su madre Ángeles y otras cuatro personas arriba de la lancha Mad II por el Canal Vinculación cuando, de repente, sin luces y por medio del cauce, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Torres Lacal , quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y otro amigo más.

No hubo tiempo de reacción: el impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad , dando en el medio del Mad II, justo del lado donde estaban ubicados Manuel y Ángeles, quienes fallecieron junto a Gotti.

De acuerdo a declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”. Los resultados toxicológicos dieron en cero, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas . Estaban yendo a un bar en el Delta.

El debate oral contra Pablo Torres Lacal llegó más de siete años y medio después de la trágica madrugada en el Delta de Tigre. Tanto Federico Storani como los amigos del colegio de la víctima se presentaron con carteles: “Justicia por Manu” . La defensa buscó plantear que había sido un accidente inevitable.

A fines de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años. La defensa apeló el fallo, pero fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En octubre del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena. En ese marco, el recurso extraordinario en queja fue presentado ante el máximo tribunal en busca de revocar la decisión. Pero la Corte Suprema también desestimó el pedido.

Tras conocerse la condena en noviembre de 2023, Federico Storani había dicho que sentía una sensación de “alivio” , aunque aclaró que el fallo no podía reparar la pérdida de su hijo y de su ex esposa.

“Siento alivio, pero no puedo estar contento porque nadie me va a devolver la vida de Manuel y Ángeles” , afirmó entonces el dirigente radical. También calificó la sentencia como “ejemplificadora” y destacó que la Justicia hubiera considerado el caso como un homicidio con dolo eventual.

Storani sostuvo además que la conducta de Torres Lacal había demostrado un “desprecio por la vida” de terceros y cuestionó las sucesivas apelaciones presentadas por la defensa durante el proceso judicial.

Fuente: Infobae