Rescataron a un hombre de 84 años al que obligaban a pedir plata en la calle y le robaban la jubilación

Un jubilado de 84 años vivió un verdadero infierno en el barrio porteño de Mataderos , donde permaneció cautivo y rodeado de basura , mientras una banda lo explotaba para sacarle la jubilación.

El calvario terminó gracias a una denuncia anónima y, en las últimas horas, la Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para los tres acusados del aberrante hecho.

La resolución fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini tras una investigación del fiscal Eduardo Taiano . Para el magistrado, los imputados —una pareja compuesta por un hombre de 64 años y una mujer de 39, junto a un tercer cómplice de 65— trataron a la víctima “como si fuera un mero objeto de uso” para beneficio económico propio.

La pesadilla de “Cacho” —como se conoce al damnificado— se extendió de manera sistemática entre marzo y mayo de este año.

La mecánica del horror que descubrió la Policía Federal constaba de dos etapas: por un lado, la explotación callejera ; por el otro, la apropiación de sus pocos ingresos formales.

Los acusados lo obligaban a instalarse todos los días en la esquina de Tapalqué y Murguiondo, a pocas cuadras de la vivienda. Allí, el anciano debía pedir limosna durante horas.

De acuerdo al seguimiento policial, los dos hombres imputados lo vigilaban de cerca: lo interceptaban tanto a la mañana como a la tarde para quitarle inmediatamente cada peso que lograba recaudar.

Sin conformarse con las monedas de la mendicidad, la banda fue más allá y le secuestró el DNI y la tarjeta de débito para “administrar” y vaciarle la jubilación mes a mes , aprovechándose por completo de su extrema vulnerabilidad física y económica.

El caso salió a la luz tras un llamado anónimo a la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate, que alertó sobre una posible situación de reducción a la servidumbre.

Inmediatamente, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) radicó la denuncia y la Fiscalía Federal N°3 ordenó las tareas de inteligencia.

Cuando los efectivos del Departamento Trata de Personas de la PFA allanaron la propiedad de la calle Tapalqué, el panorama con el que se encontraron fue desolador.

En una de las habitaciones traseras estaba el anciano “en condiciones deplorables de habitabilidad, rodeado de residuos, excremento y orina”. En paralelo, en poder de uno de los sospechosos se hallaron las tarjetas bancarias de la víctima.

A pesar de que el hombre, al ser rescatado y debido a su avanzado deterioro, llegó a decir que “estaba bien”, los peritajes psicológicos y ambientales confirmaron el sometimiento y el estado de aislamiento extremo mediante el cual anulaban su voluntad.

Ante la contundencia de las pruebas, el juez Ercolini procesó a los tres involucrados por el delito de trata de personas agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, por la edad de la víctima (mayor de 70 años) y por la participación de tres personas.

Además de ordenar que continúen detenidos bajo prisión preventiva de forma inmediata, la Justicia les trabó un embargo de 20 millones de pesos a cada uno y dispuso el embargo preventivo sobre la vivienda donde el jubilado pasó sus peores días, para asegurar su protección habitacional.

Fuente: TN