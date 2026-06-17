Recapturaron a los tres presos que se habían fugado de la comisaría de Santa Teresita tras hacer un boquete

ZONALES





Las fuerzas de seguridad lograron recapturar a los tres detenidos que se habían fugado de la Comisaría 1ª de Santa Teresita luego de escapar a través de un boquete realizado en una pared del sector de calabozos.





La evasión fue descubierta durante la jornada del martes en la dependencia ubicada en la intersección de las calles 41 y 3. Según la información oficial, los internos lograron vulnerar una pared del patio externo que comunica con el depósito judicial y escaparon del lugar antes de ser advertidos por el personal policial.





Al conocerse la fuga, se activó un amplio operativo de búsqueda que involucró a distintas dependencias policiales del Partido de La Costa, personal de Inteligencia Criminal y efectivos de la Policía Vial.





Durante las primeras horas posteriores a la evasión fue localizado uno de los prófugos en la localidad de Las Toninas. Se trata de un joven de 22 años que fue interceptado por efectivos de la Policía Vial en la zona de calle 27 y 14, siendo trasladado nuevamente bajo custodia.





Horas más tarde, personal de Inteligencia Criminal y efectivos de la Comisaría de Santa Teresita lograron dar con un segundo evadido en inmediaciones de las calles 29 entre 16 y 18, donde fue recapturado y puesto nuevamente a disposición de la Justicia.





La búsqueda continuó durante toda la madrugada y finalmente este miércoles fue localizado el tercer y último prófugo en la localidad de San Bernardo, completándose así la recaptura de los tres hombres que habían escapado de la dependencia policial.





La investigación sobre la evasión quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Mar del Tuyú, que procura determinar las circunstancias en las que se produjo la fuga y establecer posibles responsabilidades. En paralelo, también intervienen autoridades policiales y organismos de control interno para esclarecer cómo los detenidos lograron concretar la evasión desde los calabozos de la seccional.





Con la detención del último prófugo, las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda iniciado tras la fuga, quedando los tres nuevamente alojados bajo custodia policial.