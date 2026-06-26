Qué significa que un gato rasguñe a su dueño, según expertos en comportamiento felino

Los gatos utilizan las uñas como una de sus principales formas de comunicación: si bien un rasguño puede parecer una agresión, en realidad suele ser la manera que tiene el felino de expresar incomodidad, poner un límite o reaccionar ante una situación que lo estresa.

Comprender por qué un gato rasguña a su dueño permite interpretar mejor su comportamiento y fortalecer el vínculo con la mascota , lo que evita situaciones que puedan generarle miedo o ansiedad.

Antes de arañar, la mayoría de los gatos muestran señales de incomodidad mediante su lenguaje corporal. Algunas de las más frecuentes son:

Si estas señales no son respetadas, el gato puede recurrir al rasguño como último recurso para marcar distancia .

Los especialistas recomiendan no retarlo ni responder con castigos físicos, ya que esto puede aumentar el estrés del animal. En cambio, aconsejan:

Si un gato que siempre fue tranquilo comienza a rasguñar de manera frecuente sin una causa aparente, podría estar experimentando dolor, estrés o algún problema de salud.

En esos casos, lo más recomendable es acudir a un veterinario para descartar enfermedades o molestias físicas que estén modificando su comportamiento.

Fuente: TN