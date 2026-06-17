Qué botella de agua conviene tener en la heladera: vidrio, plástico o acero inoxidable

Para tener agua fría en casa, muchas personas reutilizan la primera botella que tienen a mano. Aunque puede parecer una buena decisión, el material del envase influye en el sabor, la higiene y la vida útil del recipiente.

Entre las opciones más elegidas están las botellas de vidrio, las de plástico y las de acero inoxidable . Si bien todas sirven para guardar agua en la heladera, cada material tiene características propias y presenta distintas ventajas y desventajas.

Además, si se va a mantener en la heladera, es fundamental considerar el espacio disponible . Si la botella es muy ancha, puede ocupar demasiado lugar en la puerta o en los estantes, mientras que los modelos más altos y angostos se adaptan con mayor facilidad.

Antes de elegir una botella para dejar en la heladera, es importante tener en cuenta las características de cada material:

En caso de buscar una botella fija para tener agua en la heladera, el vidrio aparece como la mejor opción . Al ser higiénico, no retener olores y mantener un sabor más neutro, se presenta como una alternativa ideal para el hogar.

Por otro lado, las botellas de plástico resultan prácticas para el uso cotidiano por su bajo peso. Sin embargo, requieren más cuidado: si se rayan, se deforman o tienen mal olor, lo más conveniente es reemplazarlas.

Las de acero inoxidable, por último, destacan por ser resistentes y útiles para transportar . Como conservan mejor la temperatura, son recomendables para llevar al trabajo, al gimnasio o a salidas largas.

Por eso, si la botella va a quedar en la heladera, el vidrio suele ser la mejor opción por su facilidad de limpieza y porque mantiene mejor el sabor del agua. El acero inoxidable es ideal para conservar la temperatura y transportarla, mientras que el plástico puede servir para usos puntuales.

Fuente: TN