¿Por qué en la Noche de San Juan se hace una fogata?

Cada 23 de junio se celebra la Noche de San Juan . Esta jornada especial comienza por la noche, en la víspera del Día de Juan Bautista , que cae al día siguiente, el 24. La celebración se lleva a cabo en distintas partes del mundo y consiste en rituales de purificación, tales como el salto de la hoguera, uno de los más populares y conocidos.

La Noche de San Juan es una festividad de origen pagano que se celebra en Europa y América Latina . El fin de este evento es alejar los espíritus malignos y atraer buenas energías. Para ello, se utiliza el fuego como elemento de limpieza energética y eso atrae a multitudes alrededor de una hoguera o fogata, donde se queman objetos o pertenencias que desean deshacerse como acto de depuración.

Con la intención de dejar atrás todo lo nocivo del pasado y dar paso a una nueva etapa, la Noche de San Juan reúne algunas actividades específicas para lograr un cambio energético y espiritual:

Sus orígenes son paganos, por los cuales en Europa se recibía el solsticio de verano . Luego, el cristianismo lo tomó como propio por su cercanía con el Día de San Juan Bautista , que es el 24 de junio. Con el tiempo, estas festividades se expandieron a otros países, como la Argentina, donde adoptaron diferentes costumbres y rituales , como es el caso del salto a la hoguera .

Fuente: La Nación