Poner una ramita dentro de la aspiradora: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo hacen

La aspiradora es uno de esos electrodomésticos que suelen usarse en piloto automático . Se enchufa, se limpia la casa y vuelve al placard hasta la próxima vez. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un truco tan simple como inesperado: colocar una pequeña ramita aromática dentro del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

Quienes lo recomiendan aseguran que no solo ayuda a neutralizar ciertos olores desagradables , sino que también deja un aroma más agradable en los ambientes mientras se realiza la limpieza. Y lo mejor es que no requiere productos costosos ni modificaciones en el electrodoméstico.

El truco consiste en introducir una pequeña cantidad de hierbas aromáticas secas —o colocarla cerca del filtro o la bolsa recolectora, según el modelo de aspiradora— para que, al circular el aire, el aroma se disperse por la casa .

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Muchas personas recurren a este método porque, con el tiempo, algunas aspiradoras pueden desprender olores a polvo acumulado, humedad o suciedad retenida en los filtros .

Las hierbas aromáticas ayudan a disimular esos aromas y generan una sensación de mayor frescura durante la limpieza.

El auge de este truco está relacionado con una tendencia cada vez más extendida: incorporar soluciones simples y naturales a las tareas domésticas .

En lugar de utilizar perfumes artificiales o productos específicos para aromatizar ambientes, muchas personas optan por ingredientes que ya tienen en casa .

Además, el ritual de limpiar acompañado de fragancias asociadas al bienestar puede hacer que una tarea rutinaria resulte más agradable. La lavanda , por ejemplo, suele vincularse con la relajación, mientras que el eucalipto y la menta aportan una sensación de frescura.

Antes de probar este método, conviene tener algunas precauciones.

También se pueden colocar unas gotas de aceite esencial en un trozo de algodón , siempre que no entre en contacto directo con componentes eléctricos ni interfiera con el funcionamiento del equipo.

Fuente: TN