Pocos lo saben: qué significa el símbolo de la copa y el tenedor que tienen algunos tuppers

En los envases de la cocina, como tuppers, vasos o bandejas, es común ver que aparecen distintos dibujos grabados sobre el material. Entre ellos aparece uno que brinda información importante sobre el uso, pero que la mayoría desconoce qué indica: el símbolo de una copa y un tenedor .

Lejos de ser un detalle decorativo, esta marca indica que el material del envase es apto para estar en contacto con alimentos . La copa y el tenedor son una señal de que fue fabricado para contener comida y bebida sin representar un riesgo para la salud.

La copa y el tenedor funcionan como una señal de seguridad alimentaria . Al verlos en un tupper, vaso o cualquier otro recipiente, indican que ese producto puede utilizarse para guardar alimentos de manera segura.

De todas maneras, es fundamental no confundirlo con otros símbolos. Por más que un envase tenga el dibujo de la copa y el tenedor, no necesariamente significa que sea apto para microondas o freezer .

Por eso, conviene revisar si un recipiente cuenta con otros dibujos antes de calentarlo, cocinarlo o lavarlo a alta temperatura. Es estas indicaciones suelen aparecer en la base , en el lateral o al lado de la copa y el tenedor .

Más allá de esta marca, la mayoría de los envases contienen otros dibujos que dan indicios acerca de su uso. Algunos de los más comunes son:

Por eso, lejos de ser un adorno, el símbolo de la copa y el tenedor funciona como una señal para saber si un envase puede entrar en contacto con alimentos y evitar usos incorrectos en la cocina.

Fuente: TN