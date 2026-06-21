Pocos lo saben: para qué sirven las bolas naranjas de los cables de alta tensión y por qué son importantes

Si alguna vez viajaste por ruta o levantaste la vista cerca de un tendido eléctrico, seguro te llamó la atención ver bolas naranjas gigantes colgando de los cables de alta tensión . Aunque parecen simples adornos o parte del mantenimiento, en realidad cumplen una función fundamental para la seguridad.

Estas esferas, visibles desde cientos de metros, no están ahí por casualidad . Son parte de un sistema de prevención pensado para evitar accidentes aéreos y proteger tanto a quienes vuelan como a quienes están en tierra.

Las bolas naranjas que ves en los cables de alta tensión son marcadores visuales . Su objetivo principal es que los pilotos de aviones y helicópteros puedan detectar fácilmente las líneas eléctricas desde el aire , sobre todo cuando vuelan a baja altura.

No se colocan en cualquier parte: suelen estar en tramos críticos del tendido eléctrico , como cruces de ríos, valles, montañas o zonas donde hay mucho tránsito de aeronaves. En esos lugares, los cables pueden ser un peligro invisible para quienes vuelan.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) considera a las líneas eléctricas como uno de los obstáculos más peligrosos para los vuelos bajos. Por eso, recomienda instalar marcadores esféricos de colores intensos para que los cables sean mucho más visibles y se reduzca el riesgo de choques.

El color naranja de estas bolas no es un capricho. Se usan tonos fuertes como naranja, rojo o blanco porque generan un contraste muy alto con el cielo y el paisaje , lo que ayuda a que los pilotos las vean desde lejos.

Además, existen versiones reflectantes o incluso iluminadas para zonas donde la visibilidad nocturna es clave. El tamaño también importa: algunas esferas superan los 90 centímetros de diámetro para garantizar que sean visibles a gran distancia.

Están hechas de plástico reforzado o fibra , materiales que resisten el viento, la lluvia, el sol y las temperaturas extremas. Y, aunque están sujetas a cables de alta tensión, no transportan electricidad ni afectan el funcionamiento de la red eléctrica .

Un dato curioso: estas bolas no están pensadas para quienes van por la ruta o miran desde abajo . Su diseño y ubicación buscan que sean vistas desde el cielo, por los pilotos que necesitan advertir la presencia de cables en su camino.

Por eso, no se colocan a lo largo de todo el tendido eléctrico , sino solo en los sectores donde hay mayor riesgo para la navegación aérea. También son útiles para operaciones de rescate, vigilancia o trabajos agrícolas , donde los helicópteros deben volar bajo y esquivar obstáculos.

Aunque para muchos pasan desapercibidas, las bolas naranjas de los cables de alta tensión cumplen una función clave en la prevención de accidentes aéreos . Son una señal de alerta que puede marcar la diferencia entre un vuelo seguro y una tragedia.

La próxima vez que veas una de estas esferas colgando en el aire, ya sabés: no son un adorno, sino una herramienta vital para la seguridad de todos .

Fuente: TN