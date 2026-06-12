Pocos lo saben: para qué sirven las cuentas de madera que usan los taxistas en sus asientos

Las clásicas fundas de cuentas de madera que suelen verse en los asientos de taxis, remises y vehículos de transporte tienen una función mucho más práctica de lo que parece.

Aunque para muchos son un simple accesorio o una costumbre de otra época, en realidad fueron diseñadas para mejorar la comodidad de quienes pasan largas horas al volante .

La principal función de estas fundas es permitir una mejor circulación del aire entre el cuerpo y el asiento . Esto ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, algo especialmente útil durante el verano o en jornadas de trabajo largas.

Al crear pequeños espacios entre la espalda y la tapicería, las cuentas evitan que la ropa quede pegada al asiento y disminuyen la sensación de sudoración.

Muchos conductores sostienen que las cuentas generan un efecto similar a un masaje suave . Al estar apoyado sobre una superficie formada por cientos de pequeñas piezas móviles, los puntos de presión cambian constantemente mientras la persona se mueve.

Esto puede ayudar a disminuir la sensación de rigidez en la espalda, las piernas y la zona lumbar durante viajes largos o turnos de varias horas .

Además de aportar comodidad, estas fundas funcionan como una capa protectora para la tapicería del vehículo.

Fuente: TN