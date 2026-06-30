Padre de dos hijos y donante de órganos: quién era el policía que murió tras sufrir un salvaje ataque en un partido de fútbol

Eduardo Damián López , un policía de 35 años, murió este lunes por la tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, luego de haber sufrido un brutal ataque el domingo pasado mientras trabajaba en la final de la Liga Cañadense de Fútbol.

López no era un desconocido para los vecinos de la región. El agente se desempeñaba activamente en el Comando Radioeléctrico de la localidad de Roldán y, como tantos otros efectivos, utilizaba sus jornadas de descanso para realizar servicios adicionales.

Fue bajo esa modalidad que le tocó custodiar el conflictivo encuentro de vuelta de la final provincial entre el Club Atlético Carcarañá (conocido popularmente como “Cremería”) y Sportivo Las Parejas.

El uniformado, además de su vocación de servicio, era padre de dos hijos y un hombre comprometido con el prójimo: según confirmaron los medios locales tras confirmarse su muerte, López era donante de órganos , por lo que se iniciaron de inmediato los protocolos correspondientes en el centro de salud.

El trágico episodio ocurrió este domingo en la ciudad de Carcarañá. Lo que debía ser una fiesta deportiva regional se desmadró por completo cuando comenzaron a registrarse serios incidentes y disturbios entre las parcialidades.

En su afán por restablecer el orden y calmar los desmanes, López intervino en medio de los tumultos. Fue en ese momento cuando recibió un violento piedrazo en la cabeza . El impacto provocó que perdiera la estabilidad y cayera pesadamente contra una estructura metálica del estadio, sufriendo un traumatismo de cráneo gravísimo.

El policía fue trasladado de urgencia al HECA, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico por salvarlo, con el correr de las horas se le diagnosticó muerte cerebral , cuadro que lamentablemente desencadenó su fallecimiento horas más tarde.

La Fiscalía General de Santa Fe confirmó que, tras confirmarse la muerte del agente, la carátula de la causa dio un giro drástico. Por el hecho ya hay dos hombres detenidos : uno de ellos fue arrestado en la localidad de Carcarañá y el otro en la vecina comuna de Correa, ambos señalados por su presunta participación material en la agresión que le costó la vida a López. Por el momento, los investigadores señalaron que no se prevén nuevas detenciones inmediatas.

El caso quedó en manos del fiscal de Casilda, Juan Pablo Baños , quien coordina las tareas operativas llevadas adelante por el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Iriondo.

Entre las principales directivas para esclarecer cómo se desencadenó el ataque, Baños ordenó el relevamiento y análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del estadio y de los alrededores, así como también la toma de testimonios clave a testigos y asistentes que presenciaron el fatal desenlace de la final.

Fuente: TN