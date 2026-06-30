A casi seis meses del grave accidente en Pinamar, Bastian Jerez empezó con su rehabilitación

A casi seis meses del grave accidente que conmovió al país durante la temporada de verano, Bastian Jerez dio el paso más esperado en su camino de recuperación. El nene de 10 años, que sufrió severas lesiones al volcar el cuatriciclo en el que viajaba en los médanos de Pinamar, inició formalmente su etapa de rehabilitación intensiva.

El avance significa un enorme alivio para su familia, que atravesó meses de profunda angustia. A principios de junio, Bastian tuvo que ser ingresado una vez más al quirófano debido a una serie de complicaciones médicas, pero su evolución favorable en las últimas semanas permitió que los médicos autorizaran el comienzo de los ejercicios de estimulación y kinesiología.

De acuerdo con los últimos reportes médicos, el menor comenzó a trabajar con un equipo multidisciplinario enfocado en la recuperación de su movilidad y sus funciones motoras.

El objetivo principal de esta fase es consolidar los avances logrados tras las sucesivas cirugías y permitirle, de a poco, recuperar su rutina.

Desde el entorno del nene compartieron su emoción por este logro y destacaron la fortaleza que demostró desde el primer día: “Arranca una nueva etapa, un proceso largo pero que nos llena de fe” , expresaron allegados de la familia, visiblemente conmovidos por el inicio del tratamiento kinesiológico.

El camino de Bastian no fue nada fácil. Tras pasar semanas en terapia intensiva a comienzos de año y mostrar leves mejorías que hacían prever un alta médica cercana, el cuadro clínico sumó nuevos obstáculos el mes pasado.

A principios de junio, el nene debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Aquella operación, realizada a casi cinco meses del siniestro, generó una fuerte preocupación en su entorno.

Los profesionales médicos explicaron en ese momento que la cirugía era necesaria para corregir secuelas derivadas del impacto y asegurar la correcta evolución de sus lesiones óseas y neurológicas. Afortunadamente, Bastian respondió de manera excelente al procedimiento, lo que abrió las puertas a esta nueva fase de rehabilitación.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado 19 de enero , en una zona de médanos del norte de Pinamar, un sector habitualmente concurrido por vehículos todo terreno. Bastian viajaba como acompañante en un cuatriciclo que terminó volcando tras una mala maniobra al sortear una duna.

El impacto le provocó politraumatismos graves y un severo traumatismo de cráneo , por lo que requirió el traslado inmediato de urgencia y asistencia mecánica respiratoria durante sus primeros días de internación.

Desde aquel trágico desierto de arena hasta el gimnasio de rehabilitación donde hoy da sus primeros pasos de recuperación, la historia de Bastian sigue sumando capítulos de resiliencia mientras toda su comunidad sigue de cerca cada pequeño gran avance.

Fuente: TN