“Oro verde”: el vegetal que ayuda a bajar de peso y refuerza las defensas

El puerro , de tallo largo y blanco con hojas verdes en forma de abanico, es un vegetal que combina suavidad de sabor con una notable versatilidad en la cocina . Emparentado con alimentos como la cebolla y el ajo, se lo ha usado desde la Antigüedad como alimento y también como remedio natural gracias a sus propiedades digestivas y cardioprotectoras . Estas se deben, en gran parte, a su riqueza en compuestos como vitaminas y antioxidantes.

Forma parte de la familia de las liliáceas –que también integran el ajo, la cebolla y el espárrago– y tiene una historia milenaria. Se estima que su origen se retrotrae al 3000 a.C. en regiones aledañas a Egipto, Turquía e Israel. Aunque serían los romanos quienes lo difundieron por Europa, especialmente en Gran Bretaña. Allí lo apodaron “ajo de oriente” y lo usaban tanto en guisos como en platos clave para sobrevivir los periodos de pestes y hambrunas . Con el tiempo, su cultivo se expandió por todo el continente y su fama creció entre curanderos y alquimistas. De hecho, algunos le atribuían propiedades mágicas; por ejemplo, los galos colgaban de sus cascos manojos de puerros, como elemento mágico-protector y de ostentación.

Tras ser adquirido, a nivel doméstico, puede subsistir durante unas dos o tres semanas como máximo; siempre observando que no presente moho o manifestaciones de podredumbre.

Completamente versátil , esta hortaliza se adapta a preparaciones frías y calientes: desde sopas y caldos hasta tartas y rellenos. Aunque su sabor recuerda al de la cebolla, este es más suave y delicado, lo que lo vuelve ideal para quienes buscan un gusto menos invasivo para combinar con carnes, pescados , pastas o legumbres . Además, al caramelizarse durante el proceso de cocción, ofrece un toque dulce y aromático muy valorado por chefs y aficionados gourmet.

Es fuente de nutrientes y compuestos como proteínas, fibra, folatos, vitamina C y B6. Aunque el agua es el componente mayoritario de este alimento, también predominan en él la fibra dietaria y los folatos −nutrientes clave para el crecimiento y la función saludables de las células−, informa la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Liliana Papalia, especialista en Nutrición y Obesidad de la Universidad Favaloro, revela que gracias a su contenido en potasio, folato y antioxidantes, el puerro ayuda a regular la presión arterial , reducir el colesterol malo y proteger la integridad de los vasos sanguíneos. “El folato, en particular, disminuye los niveles de homocisteína, un factor de riesgo para eventos cardíacos y accidentes cerebrovasculares" , detalla.

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100 gramos de puerro equivalen a 40-50 calorías , según la FEN. En línea con esto, la misma institución revela: “El agua es el componente mayoritario del puerro lo que, unido a su bajo contenido en hidratos de carbono, lo convierte en un alimento de escaso aporte calórico , adecuado para personas que siguen una dieta de descenso del peso".

De acuerdo con un estudio publicado en Current Developments in Nutrition , es una fuente de fibra soluble, incluidos los prebióticos, que ayudan a mantener el intestino sano y mejoran la absorción de nutrientes importantes en el cuerpo, lo que acelera el proceso de digestión y mejora la salud en general.

Según explica la Dra. Papalia, la vitamina A y otros compuestos antioxidantes presentes en el puerro ayudan a desarrollar glóbulos rojos y blancos sanos . Estos, señala la profesional, refuerzan las defensas naturales del organismo frente a agentes portadores de infecciones.

“Los puerros son ricos en vitamina K, lo que puede reducir el riesgo de osteoporosis. Algunos estudios muestran una relación entre una mayor ingesta de vitamina K y huesos más densos, lo que conlleva un menor riesgo de fracturas de cadera", comunica el sitio especializado en salud, WebMD .

La Dra. Papalia revela que los compuestos beneficiosos de este alimento, como el kaempferol y otros flavonoides , se concentran principalmente en la porción inferior de las hojas y en el bulbo (la parte blanca y la zona verde cercana al bulbo).

“Se sugiere consumir tanto la parte blanca como la porción interna de la parte verde para aprovechar al máximo su contenido de nutrientes . Solo es aconsejable descartar las hojas externas muy duras que puedan resultar poco apetecibles", indica.

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Fuente: La Nación