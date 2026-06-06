Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba

Una adolescente de 14 años, identificada como Alma Celeste Britos, es buscada intensamente en Córdoba. La joven desapareció hace dos días, cuando fue vista por última vez en el centro de la ciudad.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la Alma Celeste tiene domicilio en el barrio Santa Isabel. Se la vio el pasado jueves en el restaurante El Ruedo, que se ubica en la intersección entre 27 de Abril y Obispo Trejo. Se desconoce cómo estaba vestida al momento de la desaparición.

La Justicia de Córdoba activó un pedido de búsqueda para dar con su paradero. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 1. Desde entonces, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda y localización.

Pidieron de la colaboración de vecinos o personas que hayan estado en la zona o que puedan aportar datos para la investigación. Además, llamaron a comerciantes que posean cámaras de seguridad en las inmediaciones de las calles para ver si la joven puede ser identificada.

La Fiscalía destacó la importancia de canalizar cualquier dato que sea relevante con absoluta rapidez, sin importante cuán mínimo sea.

Fuente: La Nación