Ola polar en Buenos Aires: el Servicio Meteorológico Nacional confirmó cuándo será el día más frío del año y alertan por heladas en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una intensa masa de aire polar proveniente de la Antártida que provoca un muy marcado descenso de la temperatura y anticipó que tres días de esta semana podrían ser los más fríos del año en la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En un invierno que no da tregua y ya acumula más de dos semanas con frío extremo este año, con mínimas de entre 0 y 8 grados , un frente frío cruzó todo el país y el resultado en el Gran Buenos Aires se sentirá con fuerza esta semana.

El pico de la ola polar en el país se registrará entre este miércoles y el jueves, con temperaturas que se ubicarían hasta 10 grados por debajo de los valores normales en una franja sumamente extensa del país. Sin embargo, según pronostica el SMN, en el AMBA el día más frío en lo que va del 2026 sería el viernes .

El pronóstico da cuenta de que las temperaturas mínimas podrían estar abajo de los 0 grados en varios puntos del sur del conurbano bonaerense, entre ellos Quilmes, Cañuelas, Berazategui y Ezeiza. En la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano la mínima estaría cerca de 1 grado.

El mismo SMN advirtió que la masa de aire antártico dejará alertas por nevadas en gran parte del territorio nacional. En la provincia de Buenos Aires, los ojos están puestos en el sudeste bonaerense, donde las bajas temperaturas combinadas con la inestabilidad costera podrían generar nevadas débiles o caída de agua nieve en sectores cercanos a los límites del AMBA y zonas serranas.

La seguidilla de mañanas heladas estará acompañada por vientos del sector sudoeste que se harán sentir con fuerza, provocando una sensación térmica muy por debajo de los valores reales del termómetro, extendiendo el cambiente frío con jornadas que, durante la tarde, dificilmente superen los 12 grados.

Ante una de las semanas más frías del año las autoridades llamaron a extremar los cuidados, prestar especial atención a los niños y adultos mayores y, fundamentalmente, controlar los sistemas de calefacción para evitar accidentes e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Fuente: Clarín