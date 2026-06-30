Cuándo es la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026: entradas, lugar y cómo llegar

La Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026 comienza el sábado 11 de julio y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto . La extensión del evento coincide con el receso invernal en la ciudad de Buenos Aires, dándole la posibilidades a grandes y chicos de poder asistir. Este año, a diferencia del anterior, que se realizó en el Palacio Libertad, la Feria del Libro Infantil y Juvenil se desarrollará en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) , ubicado en avenida Figueroa Alcorta 2099 , CABA. Este evento es de entrada libre y gratuita .

Un dato a tener en cuenta es que la primera semana del evento estará orientado a las visitas escolares . Las inscripciones se pueden realizar a través del sitio oficial .

El evento, organizado por la Fundación El Libro , que encabeza Christian Rainone, tiene como objetivo aportar “para la formación cultural y educativa de niños y jóvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento”, explican en el sitio web , y luego destacan: “Es una de las propuestas más esperadas y convocantes de las vacaciones de invierno ”.

Para quienes utilizan el transporte público, se deberán tener en cuenta estas diferentes opciones para llegar al lugar en cuestión. En colectivo, las líneas 17, 67, 124 y 130 tienen una parada sobre la avenida Figueroa Alcorta, enfrente del recinto.

En subte, la única opción posible es la Línea H , en la estación Facultad de Derecho , en las inmediaciones al Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC)

La edición 34° de la Feria del Libro Infantil y Juvenil contará con la presencial estelar de Marisol Misenta , conocida como Isol , quien tiene en su haber 26 libros publicados , traducidos a 17 idiomas diferentes.

Sus ilustraciones se encuentran en textos de Julio Cortázar, Federico García Lorca, Paul Auster y Graciela Montes . La presentación de Isol será el viernes 17 de julio, desde las 17h, en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) , con entrada libre y gratuita .

“Continuando con la hermosa tradición de grandes referentes que abrieron ediciones anteriores —como Canela, Pablo Bernasconi y María Teresa Andruetto — este año nos daremos el lujo de empezar de la mano de Isol. ¡Una verdadera fiesta para la literatura infantil!“, detalló la cuenta oficial sobre la presencia de la distinguida ilustradora.

Misenta, de 54 años, nació y se crio en Buenos Aires. Es dibujante, ilustradora y cantante. Estudió en la Escuela Pública Rogelio Yrurtia de Bellas Artes y en la Universidad de Buenos Aires Licenciatura en Artes por unos años. Su primer libro recibió una Mención Honorífica del concurso de FCE A la Orilla del Viento en 1997.

Fuente: La Nación