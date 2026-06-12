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No es por estética: para qué sirve poner una cinta roja en la planta de laurel

Redacción CNM junio 12, 2026

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Es común que algunas veces veamos una planta de laurel con una cinta roja atada a sus ramas o maceta. Si bien a simple vista parece un simple adorno, este gesto esconde una carga simbólica.

Desde hace mucho tiempo, se asocia al laurel con la prosperidad, la buena fortuna y la protección . En la antigua Roma, por ejemplo, las coronas de laurel eran símbolo de victoria y reconocimiento. Con el tiempo, la costumbre de tener un laurel en casa se fue mezclando con rituales y deseos de abundancia.

La cinta roja , por su parte, es un amuleto clásico en muchas culturas. Se la relaciona con la fuerza, la protección y el alejamiento de las malas energías . Por eso, atar una cinta roja al laurel es una forma de potenciar ese deseo de bienestar y resguardo para el hogar.

Según la tradición, el color rojo actúa como un escudo frente a la envidia y las energías negativas . Al colocar una cinta roja en el laurel, se busca atraer buena suerte y mantener un ambiente positivo en la casa .

Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde estos efectos, pero la costumbre se transmite de generación en generación y sigue vigente en muchos hogares argentinos.

Más allá de la cinta y las creencias, el laurel necesita ciertos cuidados para crecer sano:

Fuente: TN


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