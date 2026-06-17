“No debería pasar un día más en el cargo”: el PRO presiona para que Adorni renuncie y confirma que votará su remoción en el Congreso

Por dos carriles, pero bien alineados con la estrategia partidaria, dirigentes importantes del PRO salieron este miércoles a intensificar sus cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete Manuel Adorni , en la mira de la Justicia por no poder justificar su crecimiento patrimonial exponencial, y también del Congreso, donde la oposición promueve un pedido de remoción.

Fernando de Andreis, hombre de extrema confianza de Mauricio Macri, y el jefe de bloque del Senado Martín Goerling Lara fueron quienes se refirieron a la situación de Adorni, reconociendo que pueden avanzar con un pedido para que sea interpelado, y en paralelo, solicitando su renuncia al cargo.

"El daño que le está haciendo Adorni a la figura del Presidente y al Gobierno es infinito. No descartamos avanzar con la interpelación", planteó el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis y arremetió: "No debería pasar un día más en el cargo" .

"Es un problema que tiene el Gobierno y lo debería resolver el Gobierno. Desde el día uno dijimos que esto no iba a funcionar. Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina, le está haciendo mucho daño al Presidente, mucho daño al Gobierno. Ya de por sí, Adorni para nosotros no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete", sentenció De Andreis en Radio Rivadavia.

Poco después, en charla con Infobae en Vivo, quien habló fue el senador del PRO Martín Goerling Lara , que se sumó a los cuestionamientos respecto de la continuidad del jefe de Gabinete.

"Adorni no puede estar más en su cargo", dijo , y ratificó la postura de su bloque ante una eventual votación en el Congreso: "Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción".

La mención tiene que ver con que, en caso de avanzar a nivel legislativo el tema, podría obligar al partido, aliado del Gobierno estos dos años y medio de gestión de Milei, a definir una posición, en este caso, alineada con la oposición que lidera el kirchnerismo.

"Yo espero que no lleguemos a la instancia institucional de que el Congreso le tenga que decir al Presidente 'corra a un ministro que está altamente sospechado de corrupción'" , subrayó el senador, en la previa de la reunión de comisión prevista para este miércoles, que puede derivar en una sesión, a menos que el Gobierno termine decidiendo la caída definitiva de la jornada convocada para el jueves, en la que pretendía tratar, entre otros proyectos, el de inviolabilidad de la propiedad privada, y pliegos de jueces.

El enojo del PRO por el tema Adorni viene desde hace meses, pero se intensificó la semana pasada, después de que el funcionario dijera que incrementó su patrimonio a partir del éxito que tuvo en inversiones realizadas en criptomonedas entre 2013 y 2018.

Sin credibilidad en la opinión pública, al partido de Mauricio Macri tampoco lo convencieron los argumentos de Adorni . En un tuit, soltó un duro mensaje dirigido al presidente Milei.

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.

"Presidente: l os que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni", comunicó el PRO el viernes pasado, en línea con comentarios anteriores. Más allá de lo público, en privado fuentes partidarias venían reconociendo que iban a ser críticos si Adorni seguía en el cargo y que iban a votar a favor del emplazamiento a comisiones del caso, a la espera de que antes renunciara.

Este lunes, De Andreis también sumó un capítulo a la cuestión, en tono electoral. "El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina. Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura", publicó en su cuenta de X.

"Tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por Mauricio el mismo día de su designación. Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió", blanqueó su enojo el diputado.

Fuente: Clarín