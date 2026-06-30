Ni a los 12°C ni a los 8°C: a qué temperatura empieza a sentir frío tu perro en invierno

Con la llegada del invierno , es habitual que muchos dueños se pregunten si sus perros sienten el frío de la misma manera que las personas. Si bien algunas razas están mejor preparadas gracias a su pelaje , existe una temperatura a partir de la cual la mayoría de estas mascotas comienza a sentir las bajas temperaturas .

Además, factores como la raza , la edad , el tamaño , el peso y el estado de salud influyen directamente en la capacidad de cada animal para tolerar el frío . Por eso, no todos los perros reaccionan igual cuando baja el termómetro.

Los veterinarios coinciden en que la mayoría de los perros comienza a sentir frío cuando la temperatura desciende por debajo de los 7°C . A partir de ese momento, especialmente las razas pequeñas , los cachorros , los perros mayores y aquellos con poco pelo pueden empezar a mostrar señales de incomodidad.

Cuando el termómetro baja de los 4°C , el riesgo aumenta para los animales más vulnerables. En tanto, las temperaturas cercanas a los 0°C o inferiores pueden representar un peligro para cualquier perro si permanece demasiado tiempo al aire libre .

Existen distintas señales que pueden indicar que tu mascota está sufriendo las bajas temperaturas :

Estas conductas suelen aparecer cuando el animal intenta conservar el calor corporal y protegerse del ambiente.

Las mascotas que más cuidado necesitan durante el invierno son:

Estos animales suelen perder calor corporal con mayor rapidez y sufren las consecuencias de las temperaturas bajas.

Fuente: TN