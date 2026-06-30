La CASER de Madariaga fue reconocida en un Encuentro Regional en Chascomús

MADARIAGA

El Municipio participó del Encuentro Regional realizado en la ciudad de Chascomús, una jornada organizada por el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires que reunió a representantes de doce municipios de la Región Este conformada por Castelli, Chascomús, Dolores, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Lezama, Magdalena, Maipú, Pila, Punta Indio y Tordillo para intercambiar experiencias sobre distintas temáticas vinculadas a obra pública, conectividad e infraestructura vial.





Una de las mesas de trabajo estuvo dedicada a Conectividad y Logística, espacio en el que participó el gerente operativo de la (CASER), Germán Von Saldern, en donde los municipios presentes destacaron el modelo de gestión que lleva adelante General Madariaga como una experiencia de referencia en la provincia.





Vale mencionar que la CASER de Madariaga fue una de las primeras en conformarse en territorio bonaerense, junto con la de Mar Chiquita. Se trata de una organización integrada por productores rurales que administra el funcionamiento de la red vial mediante los recursos provenientes de la tasa vial, permitiendo una gestión conjunta entre el Municipio y el sector productivo.





Actualmente, la CASER lleva adelante tareas permanentes de mantenimiento y mejora sobre los 740 kilómetros de caminos rurales del partido. Entre las principales obras ejecutadas en los últimos meses se encuentran la construcción de alcantarillas en conjunto con productores rurales, el alteo de caminos en las zonas de Juancho, Macedo y La Salada, y la incorporación de maquinaria destinada a fortalecer la capacidad operativa, entre ellas una retroexcavadora, una niveladora de arrastre, tractores y una motoniveladora.





Además, de manera conjunta con una cuadrilla de empleados municipales, se desarrolla un operativo de limpieza de alcantarillas en toda la red vial rural, una tarea fundamental para garantizar el correcto escurrimiento del agua y preservar el buen estado de los caminos.





La participación en este encuentro permitió compartir la experiencia de General Madariaga con otros municipios de la región y reafirmar el compromiso de la gestión municipal con el mantenimiento de la infraestructura rural y el acompañamiento permanente al sector productivo.