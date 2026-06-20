Ni azúcar ni vinagre: la mezcla casera perfecta para eliminar las hormigas de la casa sin usar veneno

Los trucos caseros para el hogar se volvieron cada vez más populares entre quienes buscan soluciones simples, económicas y menos agresivas con el ambiente. En ese contexto, circula una mezcla que promete ayudar a repeler hormigas utilizando ingredientes básicos de cocina.

A diferencia de otros métodos que suelen incluir azúcar o vinagre , esta preparación se basa en agua tibia, ajo y un saquito de té. Aunque puede parecer una combinación poco habitual, se utiliza como alternativa natural para mantener alejados a estos insectos.

El objetivo es generar un líquido de fácil aplicación que pueda colocarse en los espacios donde suelen aparecer las hormigas , reduciendo su presencia sin necesidad de recurrir a insecticidas o productos químicos comerciales.

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La preparación puede aplicarse en zonas donde suelen circular las hormigas , como cocinas, marcos de puertas, ventanas, patios o grietas en pisos y paredes. Su uso constante ayuda a crear una barrera aromática que dificulta su presencia.

El principal componente activo es el ajo , cuyo olor intenso actúa como repelente natural. Combinado con el té, se logra una mezcla más equilibrada y menos invasiva para el ambiente del hogar.

Además de evitar el uso de productos químicos, esta alternativa casera destaca por ser económica, simple y accesible , ya que utiliza ingredientes habituales en cualquier cocina.

Entre los trucos más difundidos para controlar la presencia de hormigas en jardines y exteriores , se encuentra el uso de granos de arroz blanco colocados cerca de los hormigueros o en sus recorridos habituales.

Según esta creencia popular, las hormigas trasladan el arroz hacia el interior del nido, lo que alteraría su entorno interno. Si bien su efectividad puede variar, muchas personas lo eligen por tratarse de un método sin insecticidas ni químicos fuertes .

Como ocurre con la mayoría de los remedios caseros, los resultados dependen del tipo de hormiga y del nivel de infestación. En casos más severos, siempre se recomienda acudir a un especialista en control de plagas .

Fuente: TN