Murió un argentino en el incendio de un edificio en Mallorca

Un hombre argentino de 58 años y una mujer murieron en el incendio de un edificio en la isla española de Mallorca , mientras que varias personas resultaron heridas por llamas que se desataron en el lugar durante la madrugada del jueves según infiormaron las autoridades.

La Guardia Civil señaló en un comunicado que el fuego se inició alrededor de las 5 de la mañana en el tercer piso de un edificio residencial en la zona de Magaluf, una zona turística de Mallorca.

La mencionada fuerza de seguridad añadió que los residentes intentaron sin éxito apagar las llamas , que se propagaron al resto de la torre, especialmente hacia los pisos superiores.

Más de 12 personas fueron evacuadas del edificio , y el incendio fue extinguido unas dos horas después.

Un vocero de la Guardia Civil indicó que nueve personas fueron trasladadas a centros médicos para recibir tratamiento por inhalación de humo. El funcionario habló bajo condición de anonimato, conforme a la política del departamento.

Además del hombre argentino fallecido, la mujer que perdió la vida aún no pudo ser identificada. Las víctimas se encontraban en dos apartamentos separados, y por estas horas se investigan las causas de la tragedia.

Magaluf es un popular destino de playa y vida nocturna entre turistas británicos y alemanes jóvenes, situado en la costa de Calvià, 22 kilómetros al oeste de Palma de Mallorca, la capital del archipiélago mediterráneo.

Las autoridades locales declararon dos días de luto luego de la tragedia ocurrida en la zona turística.

Fuente: Clarín