Murió la conductora de televisión Ernestina Pais: su auto fue embestido por el Tren de la Costa en Martínez

La periodista y conductora televisiva Ernestina Pais (54) murió este viernes luego de que una formación del Tren de la Costa de la Línea Mitre embistió el auto que conducía, en un paso a nivel de Martínez, en San Isidro. Se investiga si cruzó con la barrera baja.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron a Clarín que Pais iba a bordo de su Honda City negro y que le impacto se produjo a las 19.30, en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez.

La conductora televisiva era la única ocupante del vehículo embestido, el cual quedó atravesado sobre las vías, visiblemente dañado del lado del conductor y en la parte delantera.

Si bien se espera el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de la formación ferroviaria, fuentes de la investigación indicaron que la principal hipótesis apunta a que Pais cruzó con la barrera baja al momento momento en el que la formación pasaba por el cruce.

Los bomberos y ambulancias llegaron al lugar, donde constataron la muerte de la conductora de varios ciclos televisivos, entre ellos Mañanas Informales, por Canal 13.

Tanto la barrera como el sistema de señalización funcionaban correctamente, indicaron fuentes de la investigación.

La causa quedó a cargo de la fiscal de San isidro Paula Hertrig, y el expediente quedó caratulado como homicidio culposo.

Pais residía en Vicente López y formaba parte del elenco de "El divorcio del año" , la obra de José María Muscari, que estaba de gira por distintos teatros de Buenos Aires.

Este viernes por la noche estaba previsto una función en el Teatro "Nini Marshall", de General Pacheco, en Tigre (el jueves estuvo en Luján y el domingo iba a ser en Banfield), por lo que se cree que la conductora y periodista iba rumbo a la función.

En esta obra compartía escenario con Diego Ramos, Juan Palomino y Romina Gaetani.

"Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando" , publicó Muscari en su cuenta de Instagram junto a una foto de Pais arriba del escenario en plena obra.

En tanto, también el viernes se suspendió el programa de televisión de su hermana mayor, Federica, de 57 años, por la señal de cable AR12.

"La producción del programa Once Once y las autoridades de AR 12 comunican con profunda tristeza que la emisión de hoy, viernes 26 de junio, queda suspendida. Esta decisión se tomó ante la confirmación, en las últimas horas, del fallecimiento de Ernestina Pais, hermana de nuestra conductora Federica Pais . Ernestina, periodista y conductora de extensa y reconocida trayectoria en los medios argentinos, perdió la vida esta tarde en un trágico accidente. En este momento de dolor irreparable, todo el equipo de 11 11 y AR 12 acompaña a Federica y a toda su familia con el más profundo respeto y afecto", indicó el canal en un comunicado.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín