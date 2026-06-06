Muerte del Indio Solari: los fans y una vigilia de un día en el Parque Domínico para despedir a su ídolo

Después de la masiva movilización del viernes por la noche en la Plaza de Mayo, los fanáticos del Indio Solari organizaron otra convocatoria este sábado a la tarde en el Obelisco. Hubo fans que se reunieron allí, pero varios decidieron ya desplazarse hacia Avellaneda para comenzar una larga vigilia a la espera de poder despedirse este domingo de su ídolo en un velatorio que se espera multitudinaria.

Finalmente, después de varias negociaciones, se decidió que la ceremonia se hará en el microestadio José María Gatica del Parque Domínico, en el municipio de Avellaneda. Poco después de que la familia del cantante lo confirmara en su cuenta de Instagram @indiosolarioficial, los primeros seguidores comenzaron a llegar al polideportivo ubicado en el Parque Domínico.

Mientras los policías iban armando las vallas para organizar el operativo, los fanáticos comenzaron a reunirse justamente en Pizza Redonditos, una pizzería ubicada, casi como una paradoja del destino, a cinco cuadras del Parque. Según contaron en el local a Clarín, los primeros fanáticos llegaron alrededor de las 11 de la mañana, 24 horas antes de que comience el velatorio.

Desconocidos unidos por la misma pasión, hoy los reúne el dolor. Mientras toman algo, comparten recuerdos y cantan las canciones del Indio, iniciando la que será una larga vigilia.

“Lo sigo desde los 12 años y mañana cumplo 32. Soy de Villa Dominico y me sorprendió que hagan el velorio del Indio acá. Va a ser un cumpleaños que no me voy a olvidar. El Indio trajo la misa a mi barrio. Fui a verlo varias veces, y ahora vengo a despedirlo”, dice Juan Ogulin.

Javier Amarilla también se acercó a la vigilia y describió el impacto que generó la noticia en la zona: “El barrio estaba impactado cuando se comunicó que iba a ser acá. Pensamos que no va a dar abasto, pero acá estamos. Fui a verlo a Olavarría y siempre las convocatorias de él fueron una locura”.

Para David Sandez, la despedida tiene un significado especial: “El Indio es lo que escuché toda la vida. Desde hace 30 años. Fui a ver una vez a Los Redondos y tres veces al Indio. La última vez fue en River, hoy estoy acá”.

Pablo Martínez Suárez es otro de los que va a pasar la noche en el lugar. “Yo lo sigo desde chico, lo escuchábamos con mis amigos. Quiero vivir este momento. Es de los más grandes de Latinoamérica. Es un momento para estar”, contó a este diario cerca de las cinco de la tarde, cuando todavía no se había organizado la fila para ordenar el ingreso el domingo a la mañana y del otro lado de donde esperan los fans, sobre avenida Mitre, se estaba armando un escenario improvisado junto al vallado.

Las puertas del microestadio del polideportivo Gatica, ubicado en Avenida Mitre al 5000, en Villa Domínico, se abrirán este domingo a las 11. Los fanáticos ingresarán por la esquina de la avenida Mitre y Otero, entrarán al microestadio para despedirse del Indio, y volverán a salir por Mitre, en sentido a Wilde.

Habrá un fuerte operativo de seguridad, con 700 policías, según confirmaron fuentes bonaerenses a Clarín. Pero podrían ser hasta 1.500 efectivos. Para asistencia médica habrá postas sanitarias en las esquinas de Mitre con las calles Darwin, Armenia y Sadi Carnot.

De acuerdo con el comunicado que difundió la familia del cantante en su Instagram, no se definió cuándo terminará el velatorio: "Hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", expresaron.

También remarcaron que "no será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

"Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", pidieron.

Con otras palabras, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense --a cargo del operativo de seguridad-- solicitaron lo mismo a los asistentes: "Se recomienda respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos, y concurrir con tiempo para un ingreso fluido".

Justamente como se espera una masiva concurrencia, el Gobierno bonarense dispuso que las barreras de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata estén levantadas desde las 6 de la mañana del domingo. AUBASA también estableció, como un homenaje, que desde el viernes a la noche los carteles de la autopista muestren frases emblemáticas de canciones de Los Redondos, como "El lujo es vulgaridad", "Mi único héroe en este lío" o "Las despedidas son esos dolores dulces".

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín