Incidentes en el Obelisco en la despedida del Indio Solari: la Policía desplazó a los manifestantes

La Policía de Ciudad despejó este sábado por la noche la Plaza de la República y corrió del lugar a los fanáticos que se habían reunido para homenajear al Indio Solari en la antesala del velatorio que se llevará a cabo en el Parque Dominico de Avellaneda .

Los incidentes tuvieron lugar después de que la fuerza policial impidiera la venta ambulante en la zona, lo que derivó en empujones y corridas y en la detención de por lo menos una persona .

Segun indicaron fuentes policiales a LA NACION , algunos de los presentes estaban bajo los efectos del alcohol y provocaron un momento de tensión con la Policía que estaba apostada en el lugar.

Como consecuencia, los efectivos policiales formaron un cordón y despejaron la zona de la Plaza de la República.

Fuente: La Nación