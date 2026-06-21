Mezclar agua oxigenada y canela: para qué sirve y dónde recomiendan aplicarla

En el mundo de los trucos caseros , hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar agua oxigenada con canela . Usados de forma correcta, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para ayudar a aclarar manchas superficiales, desinfectar algunas zonas del hogar y aportar un agradable aroma en distintos espacios.

Esta combinación suele aplicarse en juntas de azulejos, superficies del baño, recipientes plásticos con manchas superficiales y zonas donde se acumula humedad o suciedad cotidiana.

El agua oxigenada es conocida por sus propiedades oxidantes , lo que le permite ayudar a eliminar algunas manchas y colaborar en la limpieza de distintas superficies. Además, puede contribuir a reducir microorganismos presentes en determinadas áreas del hogar.

La canela, por su parte, contiene compuestos aromáticos naturales que ayudan a neutralizar ciertos olores y dejar un perfume agradable. También es valorada en distintos remedios caseros por sus propiedades asociadas a la higiene doméstica.

Juntas funcionan como una preparación simple que combina el poder limpiador del agua oxigenada con el aroma característico de la canela, convirtiéndose en una alternativa casera para tareas puntuales de limpieza.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Además de la limpieza de superficies, la combinación de agua oxigenada y canela también puede aprovecharse en otros usos prácticos que no siempre se tienen en cuenta.

Por ejemplo, algunas personas la utilizan para limpiar juntas de cerámicos en cocinas y baños, donde suele acumularse humedad. También puede aplicarse sobre recipientes plásticos con manchas superficiales difíciles de quitar.

Otra opción es usarla en áreas cercanas a cestos de basura o rincones poco ventilados, donde la canela ayuda a aportar un aroma más agradable. Incluso puede emplearse para limpiar ciertos accesorios del hogar que presentan suciedad cotidiana.

Aunque es un truco simple, la mezcla de agua oxigenada y canela no se conserva indefinidamente. Con el paso del tiempo, el agua oxigenada pierde parte de sus propiedades al entrar en contacto con la luz y el aire.

Lo ideal es prepararla justo antes de usarla. Si se desea conservar, se recomienda almacenarla en un recipiente opaco y bien cerrado durante no más de 24 horas para mantener su efectividad.

Aunque se trata de una preparación casera útil, no es recomendable aplicarla en todo tipo de materiales. El agua oxigenada puede alterar algunos acabados y provocar decoloraciones.

Por ejemplo, se debe evitar su uso en:

En estos casos, es preferible optar por limpiadores específicos para cada material. Si hay dudas, siempre conviene probar primero en una zona poco visible para evitar daños.

Fuente: TN