Mataron a un policía durante un tiroteo en Rosario: hay otro agente y un civil herido

Un enfrentamiento armado ocurrido cerca de las 22 horas de ayer en la intersección de 27 de Febrero y Gutenberg , en el barrio Villa Banana de Rosario , dejó como saldo un agente de la Policía Federal Argentina fallecido y dos personas heridas , una de ellas también integrante de la fuerza. El hecho movilizó a personal de la Comisaría 19na y unidades de la Agrupación de Unidades de Orden Público .

Según se informó, un llamado alertó sobre la presencia de personas heridas por arma de fuego en la vía pública . Al arribar al lugar, efectivos encontraron a un compañero de servicio tendido con varios impactos y sin su arma reglamentaria, que habría sido sustraída. La víctima fue identificada como Rodolfo Manfredi .

En el sitio se hallaron y resguardaron vainas servidas. Trabaja en el lugar el Jefe del Departamento Investigaciones Federales Rosario, comisario inspector Pablo Germán Sánchez .

Durante el patrullaje, el personal policial detectó además que un segundo agente había resultado herido. Se trata del cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe , de 38 años, quien ingresó al Hospital Italiano con dos heridas de arma de fuego en el abdomen y fue sometido a cirugía . Fuentes policiales indicaron a Infobae que Gómez Villafañe fue trasladado de urgencia por sus propios compañeros tras el ataque.

En paralelo, se tomó conocimiento de un tercer herido que habría sido trasladado por familiares en un automóvil negro a un centro de salud no precisado. El monitoreo de cámaras permitió detectar su ingreso al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (H.E.C.A.) , donde se dispuso el envío de unidades policiales para resguardar el lugar y obtener información sobre su estado.

El tercer herido fue identificado como Luis Miguel Muñoz , de 42 años, quien recibió un disparo en el tórax y fue trasladado en un vehículo particular por su hermano, Carlos. El diagnóstico médico preliminar, realizado por el Dr. Benvenutti, confirmó la gravedad de la lesión y se dispuso la realización de estudios complementarios.

Por estos hechos tomó intervención la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación y el Departamento Investigaciones Federales Rosario , bajo la supervisión del comisario inspector Pablo Germán Sánchez , jefe del área. Según la información policial, el operativo continúa en curso para esclarecer las circunstancias del ataque, recuperar el arma sustraída y determinar la identidad de los agresores.

Un policía de la provincia de Buenos Aires fue asesinado el martes 21 de abril al mediodía cuando intentó resistir un robo mientras trabajaba como custodio frente a una pollería ubicada sobre la Ruta 3, en la localidad de Isidro Casanova , partido de La Matanza.

La víctima fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados que buscaban la recaudación del comercio. El policía fue identificado como Mauro Fabián Molina , de 42 años .

De acuerdo a fuentes judiciales, el ataque se produjo alrededor de las 11.40 en la esquina de Ruta 3 y Marconi, donde Molina se encontraba realizando tareas de custodia para una empresa dedicada al transporte de caudales de empresas y comercios.

Había llegado al lugar a bordo de una camioneta y se encontraba dentro del vehículo cuando fue interceptado por al menos dos asaltantes armados, quienes se movilizaban en una Volkswagen Amarok .

El hecho quedó registrado en videos de seguridad que muestran la secuencia de la emboscada: al parecer, los delincuentes esperaron a que el custodio estacionara sobre la vereda. Cuando una empleada de la pollería le acercó la recaudación, los asaltantes se abalanzaron sobre Molina, lo sacaron de la cabina y lo arrojaron al piso . En ese momento, uno de ellos le disparó a quemarropa en el pecho .

Las imágenes también muestran el momento en que los delincuentes revisan el cuerpo del policía tendido en el suelo para quitarle otras pertenencias antes de huir.

Fuente: Infobae