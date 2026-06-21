Mataron a un adolescente de 16 años en la puerta de su casa en Neuquén: hay un detenido

Un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros mientras estaba en la puerta de su casa en el barrio Confluencia, en la ciudad de Neuquén.

El ataque ocurrió el viernes alrededor de las 21:30 en un domicilio ubicado en las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso.

El joven -identificado como Francisco- estaba por entrar a su casa cuando fue sorprendido por los disparos , informó el diario LMNeuquén.

Un vecino aseguró que recibió impactos en la cabeza y el pecho , presuntamente efectuados con un arma calibre 9 milímetros.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que un adolescente de 16 años fue detenido por orden de la fiscalía de Delitos Juveniles.

En las horas posteriores al crimen también hubo incidentes en la zona, entre ellos disparos y piedrazos contra la casa de una tía de la víctima.

Sara, la tía de Francisco, aseguró que la familia atravesaba desde hace años una situación de violencia vinculada a un enfrentamiento con grupos familiares del barrio .

La mujer explicó que el conflicto empezó luego de un crimen ocurrido cinco años atrás, por el que una persona de su entorno fue condenada y permanece detenida .

De acuerdo a lo que detalló, horas antes del ataque a Francisco, la familia había participado del acto de promesa de lealtad a la bandera de una de sus nietas. Luego compartieron un almuerzo y el joven regresó más tarde a su casa: “Él estuvo acá, comieron y después se fueron y ahí fue lo que le pasó”.

Como parte de la investigación, hubo allanamientos tanto en la casa de la víctima como en la de sus familiares. Fuentes vinculadas al caso precisaron que secuestraron distintos elementos que podrían resultar de interés para esclarecer lo sucedido .

Sara recordó a su sobrino como un joven que intentaba evitar conflictos dentro de su entorno familiar. “No era malo, siempre trataba de calmar las cosas en la casa de mi cuñada”, detalló.

También remarcó que la madre de Francisco había denunciado reiteradas amenazas y ataques contra su casa . Aseguró que habían registrado episodios de disparos y agresiones en los últimos meses.

“Quiero justicia por mi sobrino. Mi familia está destrozada. Es un dolor muy grande. Ella venía denunciando lo que ocurría: piedrazos, tiros contra su casa. Estamos todos destrozados”, cerró.

Fuente: TN