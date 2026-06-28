Mar del Plata amaneció sin luz: un masivo apagón dejó a toda la ciudad sin suministro eléctrico

ZONALES





Mar del Plata amaneció este domingo afectada por un corte masivo de energía eléctrica que dejó sin servicio a prácticamente toda la ciudad. La interrupción comenzó durante la madrugada y provocó importantes complicaciones para miles de vecinos, además de afectar el funcionamiento de comercios, edificios públicos y privados.





La falta de electricidad también dejó fuera de servicio numerosos semáforos, lo que complicó la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana. En distintos sectores de la ciudad también permaneció apagado el alumbrado público, por lo que las autoridades recomendaron circular con extrema precaución.





La empresa distribuidora EDEA informó que el inconveniente se originó por una falla en la red de alta tensión de 132 kV, el sistema encargado de transportar la energía hacia las principales estaciones transformadoras que abastecen a Mar del Plata.





Se trata de una red troncal que conecta las estaciones transformadoras Norte, Central y Sur mediante líneas aéreas y subterráneas. Debido a que el desperfecto se produjo sobre esa infraestructura principal, el impacto fue generalizado, alcanzando simultáneamente a gran parte de los barrios marplatenses.





Desde la empresa indicaron que cuadrillas técnicas trabajan para localizar el origen de la falla y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, aunque por el momento no se informó un horario estimado para la normalización total del suministro.





Mientras continúan las tareas de reparación, el corte sigue generando inconvenientes tanto para los vecinos como para la actividad comercial y el tránsito en una de las ciudades más importantes de la costa bonaerense.