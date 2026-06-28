MADARIAGA: Un auto despistó y embistió la señalización vial en Buenos Aires e Yrigoyen

MADARIAGA





Un Volkswagen protagonizó un despiste durante la madrugada de este domingo y terminó atravesado sobre la cinta asfáltica en la esquina de Buenos Aires e Yrigoyen, luego de impactar contra la señalización vial del lugar.





Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo cuando intentaba incorporarse hacia el centro de la ciudad, colisionando contra la estructura ubicada en la esquina.





El desnivel existente entre la calzada y la vereda, que en ese sector se encuentra sobreelevada, provocó que la parte delantera del automóvil impactara con fuerza, ocasionando importantes daños materiales.





En el lugar trabajó personal de Tránsito, que realizó las tareas correspondientes para ordenar la circulación y asistir en el operativo.