MADARIAGA: Ingresaron a un domicilio y se llevaron dinero, herramientas y una guitarra

MADARIAGA





Un vecino denunció haber sido víctima de un robo mientras se encontraba fuera de su domicilio durante la mañana de este lunes. Del interior de la vivienda sustrajeron dinero en efectivo, una garrafa, herramientas y una guitarra.





De acuerdo con la denuncia radicada ante la Policía, el propietario de la casa se retiró alrededor de las 7 de la mañana y al regresar, cerca de las 9, advirtió que desconocidos habían ingresado a la propiedad ubicada sobre calle 41, entre las calles 8 y 12.





Según se pudo establecer, los autores del hecho habrían forzado la cerradura de una puerta de chapa para acceder al inmueble. Una vez en el interior, se apoderaron de una garrafa de 10 kilos de color blanco, un martillo de hierro, una guitarra criolla de color marrón oscuro y una suma de 700 mil pesos en efectivo.





El dinero, de acuerdo al relato de la víctima, se encontraba oculto debajo de una tabla de madera colocada sobre una mesa de la cocina lo que lo lleva a sospechar que el ladrón conocía el interior de la vivienda con anterioridad.





La causa fue caratulada como “Robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, mientras continúan las tareas investigativas para identificar a los responsables del hecho.