Llevaba a su hija en moto a trabajar a la comisaría y los chocó un camión: murieron los dos

Tamara Noemí Ferreyra (29) entraba a trabajar temprano en la comisaría. Su papá, Federico (45) , solía llevarla en su moto desde su casa del barrio Alejandro Heredia, en la zona sur de San Miguel de Tucumán , para luego ir a desarrollar sus labores como electricista en una empresa de colectivos.

Pero este miércoles ambos fueron víctimas de un trágico choque: un camión los embistió y les provocó la muerte.

Todo sucedió alrededor de las 5.45 sobre la colectora de la autopista Circunvalación, a poco más de cien metros del ingreso al Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán ( Mercofrut ).

Según un testigo, el camión Mercedes Benz intentó realizar una maniobra de sobrepaso y chocó de frente con la moto donde iban padre e hija.

Mamá de un nene de 9 años, Tamara estaba yendo a su trabajo como cabo 1° de la Policía de Tucumán en el Distrito Urbano N° 1.

Sus compañeros comentaron a Tucumán Noticias que “era de esas personas que siempre estaban cuando alguien lo necesitaba”.

Además, remarcaron su responsabilidad en el servicio y la vocación con la que ejercía su rol dentro de la fuerza.

El conductor del camión fue imputado por " doble homicidio culposo " mientras se realizan las pericias accidentológicas.

Fuente: Clarín