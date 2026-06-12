La relación especial con EE.UU.: el Servicio Secreto ya capacita a la División Custodia de la Federal pero la escolta de Milei pegó el faltazo

Javier Milei se ufana del vínculo estrecho que lo une a los Estados Unidos y que ello posibilitó el auxilio financiero que calmó el tsunami previo a las elecciones del 26 de octubre y resulta un incentivo para su probable asistencia a los festejos por los 250 años de la independencia de ese país. Como continuidad de esa relación, el Servicio Secreto , que protege a Donald Trump y a los principales funcionarios de su administración, brindó una capacitación a los agentes de la División Custodias de la Policía Federal -con invitados de otras fuerzas- pero sorpresivamente se ausentaron los uniformados de Presidencia.

Las jornadas se realizaron entre el 26 y el 29 de mayo en la Escuela de Cadetes de PFF ubicada en Villa Lugano. Estuvieron presentes autoridades de la fuerza pero también representantes del organismo norteamericano, como Dan Parrot , instructor del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los EE.UU y sus colegas Marcelo Galarce y Edward Martínez Olarte , este ultimo responsable de la Oficina con sede en Bogotá. Como enlace ofició el comisario Marcelo Degregorio , titular del Centro de Entrenamiento y Contralor de la PFA.

Si bien años atrás delegaciones de la fuerza viajaban a otros países para capacitarse con sus pares norteamericanos, desde los años ´90 no se registraban en el país ejercicios de esta envergadura. Participaron agentes con conocimiento en "Protección de Dignatarios" o con experiencia en tareas de custodia. Entre los asistentes, se contaron 17 efectivos de Policía Federal, 3 de la Policía Bonaerense y 3 de la Policía de la Ciudad. Extrañamente se ausentaron los agentes que dan protección a Milei pese a haber sido invitados.

La capacitación incluyó clases teóricas en el microcine del Instituto de formación de la PFA, con palabras de los responsables de cada área, del Servicio Secreto y también del director general de gabinete de Jefatura y vicerrector del Instituto, comisario mayor Pedro Etcheverry.

También durante las jornadas se realizaron ejercicios prácticos - algunos se pueden ver en un video de "Prevenir", el canal de difusión de la PFA- , como simulación de atentados, emboscadas y diferentes situaciones que pudieran presentarse en la protección de dignatarios, con el objetivo de corregir "errores" que pudieran existir en la tarea. También se repasaron trabajos de las "Avanzadas", la conformación de la línea de vallas, formaciones de protección de baja, media y alta seguridad y nociones de medicina táctica operacional.

"Creo en la comunicación porque somos aliados en el mismo tema , proteger a una persona que es importante en el gobierno o representante estatal o federal o mucho más alto incluyendo la presidencia o la vicepresidencia", destacó Martínez Olarte al canal gubernamental, que mostró imágenes del denominado "Curso Internacional en Custodia de Mandatarios".

Según se informó en la fuerza, de la capacitación surgió que hubo "más similitudes que diferencias" en los parámetros que se aplican y los modos de implementación demostrados para la custodia en ambos países. Y que, de acuerdo a lo recogido de los instructores del Servicio Secreto, se podrían repetir los intercambios profesionales de custodia en los próximos meses.

El Servicio Secreto tiene por objetivo realizar investigaciones criminales y proteger a los líderes políticos de Estados Unidos, preservar la continuidad del gobierno de ese país y garantizar la seguridad en eventos de importancia nacional protegiendo al Presidente y al Vicepresidente, a sus familias, a líderes políticos y dignatarios que visiten ese país. Y también tiene como misión custodiar la Casa Blanca, la Residencia del Vicepresidente, las "Misiones en el Extranjero" y otros edificios "designados" dentro del área de Washington.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín