Después de 30 años restituyeron al procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa

La Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves una modificación a la Ley Orgánica de la Justicia Provincial que permitirá restituir como jefe de los fiscales al ex procurador general Eduardo Sosa , quien hace treinta años había sido removido del cargo por orden del entonces gobernador Néstor Kirchner.

En la sesión de esta tarde, la séptima del año del parlamento santacruceño, una mayoría de 13 diputados aceptó modificar la Ley 1600 sobre el funcionamiento de la Justicia local para "concretar una acción histórica de reivindicación institucional, política y simbólica" con Sosa, según lo explicados por fuentes legislativas.

La decisión fue celebrada por el gobernador Claudio Vidal, quien destacó en sus redes sociales que "con la restitución de Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia".

El propio Sosa también manifestó esta noche su satisfacción por el avance de la Legislatura. En diálogo con Clarín dijo que estaba " contento por la reparación institucional" tras la remoción del cargo que data de 1995.

Y, respecto de cómo será la forma de recuperar su puesto como jefe de los fiscales, añadió que estaba "a la espera de los próximos pasos".

Es que en principio, resta que el gobernador Vidal promulgue la nueva norma que llegó para modificar la ley que había sido reformada por iniciativa del kirchnerismo a mediados de los 90 y que directamente había quitado la figura del procurador general.

El gobernador Vidal y su vice, Fabián Leguizamón, destacaron que de este modo se saldará "una deuda histórica con la Justicia" y permitirá fortalecer las instituciones y reafirmar el respeto por los fallos de la Corte Suprema.

El mandatario de Somos Energía para Renovar Santa Cruz , contó: "Antes de asumir como gobernador, tuve la oportunidad de reunirme con el Dr. Eduardo Sosa . En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia".

"En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo", añadió en alusión a los múltiples fallos de la Corte Suprema de Justicia para reponer a Sosa en su puesto.

DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS, CON LA RESTITUCIÓN DEL DR. SOSA, EN SANTA CRUZ CERRAMOS UNA DE LAS HERIDAS INSTITUCIONALES MÁS PROFUNDAS DE NUESTRA HISTORIA Antes de asumir como gobernador tuve la oportunidad de reunirme con el Dr. Eduardo Sosa. En aquella charla escuché una historia… pic.twitter.com/mLgchbxksj

Este jueves con los votos de trece diputados afines al oficialismo y con el rechazo de la bancada kirchnerista, la Legislatura admitió la reposición de Sosa al cargo y la reactivación de ese puesto, que había sido removido en la reforma constitucional de 1995.

El cese del procurador en Santa Cruz se produjo luego de que Sosa impulsar la investigación por la extraña contratación que hizo la Provincia de un estudio de abogados privado para negociar el millonario cobro de una deuda por regalías petroleras que le adeudaba la Nación en dólares y que Néstor Kirchner envió al exterior, donde no pudieron volver a ser rastreados. Fue la famosa causa de los fondos santacruceños en Suiza .

Con la restitución votada este jueves, Sosa regresará a un puesto similar al que tenía como jefe de los fiscales de la justicia provincial pero no tendrá injerencia en la labor de los defensores porque esa función ya la cumple un área específica del Ministerio Público Pupilar.

La diputada del bloque Por Santa Cruz, Adriana Nieto, destacó también en sus redes que la sesión de este jueves concluyó con "una reivindicación histórica y se hizo justicia" al acatar los fallos de la Corte en favor de Sosa.

Editora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín